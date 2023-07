El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor del pósito de Burela, Basilio Otero, informó ayer de que han “perdido” el rastro del Nuevo San Juan, el barco de pesca con sede en ese puerto de la provincia de Lugo que el pasado domingo se incendió cuando faenaba en aguas de Gran Sol, con 15 tripulantes a bordo.

En declaraciones a EFE, explicó que ya no reciben la señal del sistema de seguimiento del barco. “No sabemos dónde está, por lo que preguntamos a la Marina Mercante”, dijo el patrón mayor, que afirmó que, en este momento, no saben si sigue o no a flote.

“Los expertos nos dicen que acabará por hundirse, pero no sabemos si todavía sigue a flote o solo se quemó el sistema de seguimiento, ahora mismo no podemos asegurarlo”, reconoció.

Parte de los 15 tripulantes del Nuevo San Juan ya regresaron a casa y se espera que el resto lo hagan este miércoles en función de los vuelos disponibles.

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) aplaudió la labor y solidaridad del sector pesquero que permitió salvar a todas estas personas, y remarcó que los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) y otras instituciones deben aclarar las causas del incendio del palangrero.

Del mismo modo, solicitó a las administraciones que “atiendan adecuadamente a la tripulación y sus familias”, especialmente para un rápido regreso a casa.