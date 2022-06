Albo ya carbura para enlatar en la Plisan a partir de verano

Es la primera y se obligada a abrir camino, con sus problemas y retos, pero las dificultades no impiden el avance imparable de Hijos de Carlos Albo en la Plataforma Logística de Salvaterra-As Neves (Plisan). La megaplanta encargada por la histórica conservera viguesa encara la recta final de la construcción, lo que la convertirá en la primera firma que sacará un producto final desde el polígono. Para ello, la empresa, bajo el paraguas de la china Shanghai Kaichuang Marine International, cuenta con empezar a producir allí después del verano, en octubre, y según explican fuentes de la conservera, el traslado de la factoría en Vigo (en la calle Jacinto Benavente) ya está en proceso. Además de aumentar la capacidad de almacenaje, la nueva planta de la firma viguesa contará también con un incremento de la producción, llegando a las 100 toneladas al día de materia prima y con el objetivo a largo plazo de llegar a producir 100 millones de latas al año. Un complejo único en el sur de Galicia que finalmente será “solo” de Albo: la la compañía ha descartado finalmente la incorporación de un socio industrial del área para la parte frigorífica, una opción que se barajó durante meses y que no ha cuajado. “Finalmente descartamos la propuesta”, apuntan a FARO desde la dirección.

Albo seleccionó a la ingeniería Ingeser y a la constructora Dragados para el desarrollo de la planta en un terreno de 62.979 metros cuadrados. La inversión alcanza los 30 millones de euros (la inversión propia del grupo es de 25,25 millones) y según explican desde la dirección las obras van a buen ritmo pese a los problemas que supone ser la primera firma que se instalada en la Plisan.

La megaplanta de Albo, que supondrá el traslado de la producción de Vigo a la plataforma de Salvaterra-As Neves, tiene 19.300 metros cuadrados y su figura ya asoma en medio del espacio industrial todavía vacío del polígono, cuyo lanzamiento tardó en llegar más de dos décadas. Allí creará al menos 25 empleos, adicionales a los casi 250 que ya conforman la plantilla de la conservera. “Ya falta menos”, trasladan desde la firma a través de sus redes.

En una entrevista concedida a este medio el pasado octubre, Juan Montáns, miembro del comité de dirección en Conservas Albo, explicaba que el objetivo a corto plazo de la firma era la de producir 75 millones de latas anuales. “La idea es optimizar costes y ver otras alternativas. No descartamos pelearnos a nivel internacional con empresas más grandes, que van al mercado a precios más bajos e intentar llegar ahí”, indicaba el directivo.

Socio

Además de aquella entrevista, que tuvo lugar con ocasión de un acto en el Ieside para empresarios sobre el acceso al mercado chino, Montáns explicaba también que “la prioridad” era culminar y activar la instalación, pero que estaban “estudiando” la incorporación de un socio frigorífico. El objetivo era paliar la escasez de espacio de congelación de la firma, que ahora depende de firmas de la zona como Fandicosta, Albeda o Protea, además de otras como Fridosa, en A Estrada.

Aunque eran “solo ideas” que precisaban de un proceso de “maduración”, finalmente Albo no apostará por ninguna de las “varias opciones” que tenían sobre la mesa. El propio Montáns descarta que se vayan a asociar con ninguna firma para instalarse en la Plisan, con lo que la conservera olívica seguirá dependiendo de frigoríficos de la zona. “Finalmente descartamos la propuesta”, comenta.

Albo será la primera conservera de la Plisan, pero no la única. Frinsa, la mayor empresa de este sector en la comunidad, ya oficializó su desembarco en el polígono con la compra de 44.000 metros cuadrados. La empresa, que tiene plantas en Ribeira y Póvoa do Varzim (Portugal), no ha desvelado sus planes para este emplazamiento. Entre Albo y Frinsa ocupan más de 100.000 metros cuadrados en la zona.

Además de estas firmas, se instalarán en la Plisan las empresas Arbinova (matriz de Beta Implants), Gainser y Lonza.