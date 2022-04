Una misión submarina para dar voz al “Pitanxo”

Cero grados centígrados de temperatura del agua, rachas de viento de 39 nudos, olas de cinco metros. Es la poco apacible estampa que ofrecía ayer el caladero de NAFO, a unas 280 millas al este de San Juan de Terranova. En el punto exacto donde, según la señal de la radiobaliza, el pesquero Villa de Pitanxo se fue a pique en la madrugada del 15 de febrero. El operativo de búsqueda dirigido por el centro de coordinación de rescates de Halifax se prolongó durante 36 horas y fue reemplazado, después, por un grupo de pesqueros que no pudieron hallar más que algún resto del aparejo. Los cuerpos de doce de los 24 tripulantes –un juzgado decretó su fallecimiento– no han aparecido. Para las familias de los marineros y del investigador del IEO, existen dos motivos cruciales para coordinar una misión desde el Gobierno que permita acceder al barco: evaluar si es posible recuperar algún cadáver y analizar, en base al estado del pesquero, si puede aportar información acerca del siniestro. Los técnicos, y con muchísimas dudas, apenas defienden la segunda razón. Los populares gallegos, a través de una proposición no de ley, propiciarán que el Parlamento inste a Madrid a mandar robots al fondo del mar. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reclamado lo propio en Bruselas.