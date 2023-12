El Gordo ha sonreído a Galicia al venderse décimos del 88008 en 17 concellos, con A Pobra do Caramiñal como el más afortunado con hasta ocho millones de euros en premios. La administración de loterías número 3, situada en la Estrada Díaz Rábago, despachó dos series, es decir, un total de 20 décimos, cada uno de ellos premiado con 400.000 euros.

Otros pellizcos han caído en Vigo (Porta do Sol 12; Camelias 110), O Porriño (El X de la Suerte), Vilagarcía (Praza de Ravella 9), Marín (Rúa da Ponte 6), A Illa de Arousa (Rúa Travesía Cruceiro 2), Salvaterra (Fonte da Vila 7), Ourense (Ervedelo 20), Xinzo de Limia (Avda. de Madrid 4), Lugo (Ronda de las Mercedes 47), Baralla (Evaristo Correa 63), Cambre (Crucero 2), Val do Dubra (Arcai 57, Bembrive), Culleredo (Avenida Almeiras 42; Rúa Alonso Pedreira, s/n - Polígono Industrial Ledoño Parcela 139), Santiago (Centro Comercial As Cancelas; Hórreo 27), Porto do Son (Rúa do Camiño Novo 9) y Coruña (Buenos Aires 10).

'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2023, dotado con 4.000.000 euros a la serie, se ha convertido en el más 'remolón' de la historia.

El más tardío hasta ahora había salido en 2014, cuando no apareció hasta las 13.00 horas y en 2018 se demoró hasta las 12.35 horas. Además, este año el 'Gordo' ha sido el último de los grandes en salir. El número ha sido cantado a las 13.16 horas en el octavo alambre de la novena tabla.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 ha repartido este viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo), además de los dos cuartos, los ocho quintos, la pedrea y los reintegros.

Los premios se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías. El premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Por su parte, los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.