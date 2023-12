Los quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad 2023 han regado Galicia con decenas de décimos premiados en las cuatro provincias y una gran alegría en el concello lucense de Riotorto, donde el 37.038 ha dejado casi 11 millones de euros.

Seis de los ocho números agraciados - 88979, 45353, 01568, 86007, 57421 y 37038 - se han vendido en más de 40 concellos, con boletos sueltos despachados en multitud de administraciones y bares con un premio de 6.000 euros al décimo (60.000 a la serie).

11 millones en Riotorto

El número 37.038 se vendió prácticamente todo por la administración ubicada en la Praza das Rodrigas número 36, según ha informado a EFE la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Lugo.

En realidad, vendió 183 series y 6 décimos. El resto de las series de ese número fueron intercambiadas por la Administración de Loterías de Riotorto con otros despachos.

Según ha dicho la propietaria de la administración a la Radio Galega, vendió todas las series del número menos dos series y cuatro décimos, que fueron repartidas desde varios bares, tanto de la localidad, como de Lourenzá.

Décimos repartidos por toda Galicia

El más repartido ha sido el 88979, con agraciados en: Vigo (Portada do Sol 12; Camelias 110; Atlántida, 74), Cambados (Avda de Galicia - Plaza de Abastos S/N), Salceda de Caselas (Rúa Pontevedra 15), Ourense (Rúa Ervedelo 20; Rúa do Paseo 10 y 30; Rúa Greco 2; Rúa do Progreso 89 Galerías Proyflem), O Porriño (El X de la Suerte), O Grove (Rúa Castelao, 116), A Coruña (Concepción Arenal 17; Lugar de Castrelos 51 -Leira-; Capitán Juan Varela 6; Avda de Oza 84; Campo 3, Viaño Pequeno; Ronda de Nelle 113), Ponteceso (Avda. Eduardo Pondal 47), Miño (Rúa Cabreira 16), Ferrol (Tierra 102), Chantada (Plaza Santa Ana 17), Foz (Avda. Mariña 32), Rábade (Avda. de Vilalba 82), Barco de Valdeorras (Lauro Olmo 82 bajo), Xinzo de Limia (Avda. de Madrid 4), Cortegada de Baños (Bouza Brey 69), Tomiño (Rúa Gondomar 30), Salvaterra (Fonte da Vila 7), Meis (Vilanoviña 10, Paradela), Nigrán (Rosalía de Castro 2) y A Illa de Arousa (Rúa Travesía Cruceiro 2).

Beatriz Diéguez, de la administración "La Cojonuda", de las galerías comerciales Proyflem, en la céntrica calle del Progreso de Ourense vendió tres décimos del 88979 en su primer año como despacho de lotería.

El 45353 se vendió en: Vigo (Porta do Sol 12; Cánovas del Castillo), Redondela (Calle General Rubín 26), Cangas (Montero Ríos 6), A Illa de Arousa (Rúa de Travesía Cruceiro 2), Ourense (Rúa Ervedelo 20 y Rúa do Paseo 10) y Xinzo de Limia (Avda de Madrid 4).

El 01568 ha caído en: Vigo (Porta do Sol 12), Porriño (El X de la Suerte), Poio (Francisco Regalado 26, Combarro), Ourense (Avda. de las Caldas 53), Narón (Alcampo de A Gándara) y Noia (Montero Ríos 5). El restaurante Hogar del Puerto, situado en la Baixada á Chousa de Combarro en Poio, despachado cuatro series del número 01568 que supone 240.000 euros en total, a razón de 6.000 euros por décimo. Este local ya vendió el pasado año un décimo del Gordo.

El 86007 también repartió alegrías en: Vigo (Porta do Sol 12, Teixugueiras 23), O Porriño (El X de la Suerte), Bueu ( Librería Abrente -Montero Ríos 167), Laxe (Avda. Rosalía de Castro 60), Leiro (Praza do Crueciro 3), Poio (Francisco Regalado 26, Combarro), Pontevedra (Portugal 25, Monteporreiro; Xeve, Lugar de Sobral-San Andrés de Xeve 47), Forcarei (Rúa de Ourense 34), Cangas (Valentín Losada 7), Moraña (Rúa Uno 22), O Rosal (Ramón Franco 13 - bajo 5), Verín (Pazos - Avda de Ourense 68), Foz (Estrada Xeral 18), Lugo (Ronda das Fontiñas 82), Navia de Suarna (Plaza de España 9), Santiago (Rúa dos Concheiros 29; Avda. do Camiño Francés 4), O Pino (Rúa Muíño 1 Pedrouzo-Arca), Arzúa (Santiago 3), Narón (Alcampo de A Gándara), Ribeira (Rúa Santa Uxía 6 bajo) y Cedeira (Avda. de Castelao 1).

El 57421 cayó en: Vigo (Avda. Camelias 110) , O Porriño (El X de la Suerte), Sanxenxo (Playa de Silgar 10; Carretera de A Lanzada-Portonovo), Ourense (Ervedelo 20; Greco 2; Lamas Carvajal 24-26), Poio (Avda. de Porteliña 15), Xinzo de Limia (Avda de Madrid 4), Carballo (Hórreo 5) y Abegondo (Atrio 2).

Y el 37038 dio alegrías en: Ribadavia (José María Martínez Vázquez 1), A Illa de Arousa (Rúa de Travesía Cruceiro 2), O Grove (Luis Seoane 2 - bajo A) y Riotorto (Rodrigas 36).

1,8 millones de euros en Cánovas del Castillo, Vigo

Irene Otero de la administración nº21 de Cánovas del Castillo despachó 300 décimos del quinto premio del 45.353. Vecinos del barrio, excursionistas durante el verano a las Islas Cíes o visitantes de última hora para las luces son algunos de los agraciados de un nuevo premio en la Navidad viguesa.

Gordo y cuatro quintos en El X de la Suerte de Porriño

La administración porriñesa ha vuelto a convertirse en uno de los focos del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ha vendido décimos del Gordo y de cuatro de los ocho quintos premiados: 88979, 01568, 57421 y 86007. En concreto despachó 53 boletos de este último. La alegría volvió a rebosar en el afamado despacho regentado por Andrés Martínez y su hijo Benjamín, que esta mañana descorchaban el champán para brindar.

Triplete en A Illa de Arousa

En la administración Mar de Apuestas de A Illa (Rúa de Travesía Cruceiro 2), su propietario Manuel Núñez celebra: "Triplete como o pasado ano. Agardamos que toque o Gordo, sería o máximo e mantemos aínda a ilusión.Dar premios é algo marabilloso. Inda non confirmei a cantidade, pero deben ser décimos soltos. Estamos en racha e a sorte está na Illa de Arousa".

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 reparte este viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Los premios se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024.