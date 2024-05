El vigués acusado de matar a su hermana llevaba meses sin tomar la medicación

“No recuerdo nada, no lo sé... Llevaba cuatro días durmiendo”, fue lo único que acertó a decir Juan D.E., de modo incoherente, tras ser hallado desnudo y con manchas de sangre bajo las mantas de su cama y ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor del crimen. Ya en el Hospital Álvaro Cunqueiro, donde estuvo ingresado desde el 5 hasta el 30 de abril, ahondó en lo mismo. Al ser preguntado por lo ocurrido, este hombre dijo que “llevaba una semana en la cama, tomaba pastillas para dormir, veía la tele...” y que no sabe qué le pudo suceder a su hermana Mari Carmen. “Estaba muerta en mi casa”, afirmó, agregando que cuando se “despertó” estaban “los policías encima”, en referencia al momento de su detención. “Estaba dormido, no me acuerdo”, insistió en otra entrevista poco antes de recibir el alta, ya temeroso ante la inminencia de su ingreso en prisión. “Me van a cargar un muerto...”, manifestó. En la actualidad en A Lama, desde allí deberá asistir por videoconferencia a una comparecencia judicial que se celebrará la próxima semana, la del artículo 25 de la Ley del Jurado.