El PSdeG rinde homenaje a los socialistas asesinados por el franquismo

Como cada 1 de mayo, la jornada comenzó para los dirigentes vigueses del PSdeG y de UGT en el cementerio de Pereiró. Allí fue donde, en 1936, el franquismo asesinó al fundador de UGT y del PSOE, Heraclio Botana, y al exalcalde Emilio Martínez Garrido, junto a otros diputados y militantes al estallar la Guerra Civil.

“Algún día o mundo coñecerá o crime que se comete con nós” dijo Botana ante el pelotón de fusilamiento, según recordó ayer el secretario xeral del PSdeG en Pontevedra, David Regades, en la tradicional ofrenda floral. “Cada 1 de maio temos a obriga de non esquecer a nosa historia e más nun momento no que algúns pretenden conseguir unha perigosa involución mediante un revisionismo que non imos consentir”, destacó.

Por su parte, la presidenta del PSdeG, Carmela Silva resaltó que “saímos a reivindicar que se siga avanzando nos dereitos das e dos traballadores”, pero también “en defensa da democracia”. Participaron luego en la manifestación del Día Internacional del Trabajo.