Vigo reúne a más de cien alumnos de Traducción e Interpretación de toda España en su encuentro anual

Alrededor de 150 alumnos de Traducción e Interpretación de todo el país se reunirán los próximos días 18 y 19 en el campus para celebrar su XXI Encuentro Nacional (Eneti) con un intenso programa que incluye charlas y talleres impartidos por profesionales como el traductor oficial de Marvel Quico Rovira-Beleta, Josep Llurba, responsable de la trilogía de El Hobbit, o el presentador de RNE Xosé Castro. Además se organizará la primera LocJam, una competición para traducir videojuegos, en este caso, el desarrollado por Iván Montes.

Los asistentes proceden de universidades repartidas por toda la geografía española, desde Alicante, y Barcelona a Madrid o Asturias. Y las organizadoras han elegido las temáticas en consonancia a sus preferencias: traducción audiovisual, de videojuegos y cómic o también en el ámbito médico-sanitario.

“En el grado no da tiempo de tocar todas las ramas o sectores que te pueden interesar. A veces solo tienes una asignatura optativa, que no te da toda la formación que necesitas. Y este tipo de eventos te pueden abrir las puertas a ámbitos que incluso no se tocan en tu universidad”, destaca Ana Doval, organizadora del encuentro junto a sus compañeras Alba Carballal, Melanie Varela y María Herrero. Las cuatro han tomado el relevo a sus compañeros de la Universidad de Salamanca, donde se celebró la reunión en 2023.

Tenti, la mascota del encuentro. / Eneti

“Es una oportunidad para que los alumnos nos encontremos, hagamos lazos, conozcamos otras perspectivas y escuchemos a los profesionales a un módico precio”, apunta Doval.

El encuentro estudiantil, el primero que se celebra en Galicia, cuenta con el apoyo y patrocinio de la propia UVigo y de las asociaciones gallega y nacional de profesionales de la traducción, además de otras instituciones y agencias a las que las organizadoras están “muy agradecidas”.

Se celebrará en la facultad viguesa de Filología y Traducción y contará con una treintena de ponentes. Durante la primera jornada, los alumnos podrán asistir a charlas y mesas redondas sobre la traducción audiovisual y cómo enfrentarse a una prueba para conseguir un encargo, así como participar en talleres sobre traducción de marketing y transcreación, marca personal y promoción profesional para noveles, y supervivencia para jóvenes intérpretes.

También tendrá lugar una mesa redonda sobre localización de videojuegos, un ámbito en el que la UVigo se ha hecho un hueco destacado gracias a profesionales como Ramón Méndez, uno de los profesores del curso de especialista que participará como ponente.

Primera conferencia en gallego

Será en este ámbito en el que se produzca una de las novedades respecto a encuentros anteriores, la LocJam. “Los asistentes pueden participar individualmente o por equipos para traducir un videojuego al gallego, catalán, euskera, español... El desarrollador Iván Montes podrá ver su trabajo traducido a muchas lenguas y para los estudiantes será una experiencia enriquecedora y además les puede ayudar a decidirse por este ámbito profesional”, comenta Doval.

La segunda jornada arrancará con la primera ponencia en gallego de todas las ediciones del Eneti. Será a cargo de Carla Míguez, investigadora predoctoral de la UVigo, y abordará el lenguaje no binario aplicado a la traducción. Además será interpretada por una egresada de la facultad, Elena Moldes.

Traductores de Napoleón, Avatar, El cuendo de la criada o Marvel

Los asistentes también podrán asistir a charlas sobre la asesoría lingüística y la traducción de cómic y webtoons, un género de novela gráfica coreana. Y habrá una mesa redonda sobre traducción audiovisual en la que participarán profesionales de renombre en el panorama español y traductores de títulos y sagas tan reconocidos mundialmente como Napoleón, Avatar, El cuento de la criada, Star Wars o Marvel.

Además se abordará el papel de traductores e intérpretes en el ámbito sanitario, la gestión de proyectos de traducción y copywriting y el asociacionismo dentro de la profesión. Y, un año más, Guillermo Parra, del podcast hispanoamericano de traducción audiovisual En sincronía cubrirá el evento estudiantil.

La clausura reunirá a representantes de la UVigo y de la ciudad, así como a las organizadoras y miembros de la AETI, la asociación española de alumnos de Traducción e Interpretación.

