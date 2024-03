La patronal cifra en solo 153 las viviendas de Vigo en las que podría limitarse el alquiler

Amnistía Internacional remitió ayer una carta al alcalde, Abel Caballero, a la que tuvo acceso FARO. En la misiva, reclama al Concello que solicite “decontado” aplicar el control de precios en las zonas definidas como tensionadas para “frear a especulación e abusos no prezo”, concretar “que medidas vai adoptar para controlar o aumento das vivendas de uso turístico” y aclarar “que vai facer en relación coas 43 vivendas da Sareb dispoñibles en Vigo para alugueiro social”.

La entidad, que representa un movimiento global integrado por más de 10 millones de personas en más de 150 países y territorios, también pide al Ayuntamiento que incluya en los presupuestos de 2025 “unha partida orzamentaria que garanta un parque mínimo de vivendas destinadas a políticas sociais” y “elaborar un plan plurianual para acadar o obxectivo do 15% do estándar europeo”, así como “reforzar os recursos para garantir que ningún desafiuzamento deixe ás persoas na rúa, incorporando a perspectiva de xénero nas políticas municipais de vivenda e garantindo a non discriminación”.

Amnistía Internacional aplaude la moción presentada por el BNG en el pleno municipal ordinario del lunes para declarar Vigo como zona tensionada de vivienda, limitar la proliferación de los pisos turísticos y reclamar compromisos concretos a los gobiernos vigués, gallego y español con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar, un derecho recogido por la Constitución. En la sesión plenaria, el concejal del PP Miguel Martín recordó que la Xunta ya ha dicho que “tramitará ante el Ministerio todas las peticiones que le lleguen de los concellos” para la declaración de zonas tensionadas de alquiler. Apostilló que es el gobierno de Caballero el que “debe precisar y justificar” las áreas que quiere acotar para poder aplicarse esta medida.