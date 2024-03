La falta de profesores de FP para cubrir bajas deja a los alumnos sin clase durante semanas

“Mecanizado y mantenimiento de máquinas”, “Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos”, “Instalaciones electroelectrónicas”, “Equipos electrónicos”, “Sistema electrónicos y automáticos”... Estas son las materias o especialidades que se imparten en determinados ciclos de Formación Profesional. Y es que al tratarse de unos conocimientos tan específicos, la capacitación de los docentes debe estar vinculada a estas exigencias, que son cero generalistas.

Alta especialización

Esta alta especialización necesaria en la docencia empieza a afectar a los centros educativos que imparten ciclos de FP, concretamente a la hora de cubrir bajas tanto por enfermedad como por maternidad o paternidad. Tanto es así que durante semanas, alumnos de varios centros de la ciudad han estado sin profesor durante semanas al no poder Educación cubrir estas vacantes por falta de interinos en las listas de sustitución.

Preocupación

“Lo hemos hablado con Consellería y sí están preocupados, pero no pueden hacer nada. No hay personal en las listas para cubrir estas bajas y al no contar con sustitutos pues no hay profesores que impartan clases. Nosotros hemos estado así durante algún mes”, lamenta el director del IES de Teis, Agustín Sobral, que reconoce que la mayor complicación a la hora de dar con profesores especializados en FP se produce en la familia de Informática. “En esta rama es donde más problemas estamos hallando. Tenemos muchos titulados en Sistemas Informáticos que están más que capacitados para dar clases, pero necesitan tener el Máster de profesorado para impartir docencia y por ello gran parte se va a la empresa privada”, amplía.

Electrónica

Pareja situación aprecia la dirección del IES Ricardo Mella, que acusa dificultad para cubrir bajas en la rama de Electrónica. “Sí es habitual, especialmente en esta familia de electrónica que es la que impartimos nosotros. Hay pocos docentes con estas titulaciones y cuesta cubrir las plazas de un profesor que está de baja. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de un docente con una licencia de 15 días por motivos personales cuya vacante fue imposible de cubrir y los alumnos estuvieron estas semanas sin clase, no hubo forma de impartir la materia”, cuenta Patricia Miranda, directora del centro ubicado junto al Meixoeiro.

Sin margen de actuación

Explica que ante esta situación poco o nada pueden hacer los centros, ya que la Xunta es la competente para cubrir estas plazas con el personal de listas. “Nosotros no tenemos competencia para asignar estas materias a otros profesores. No hay más opción, la competencia exclusiva de esto es la Consellería”, añade la directora del IES Ricardo Mella.

Listas sin casi candidatos

Esta situación incluso escapa de la propia capacidad de la Consellería de Educación para actuar, que poco o nada puede hacer ante esta realidad. Solo hay que ver la última convocatoria para la elaboración de las listas de interinidades y sustituciones para impartir docencia en diversas especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, concretamente “Sistemas electrónicos”, “Sistemas electrotécnicos e automáticos”, “Instalacións electrotécnicas”, “Sistemas e aplicacións informáticas” y “Equipos electrónicos”.

Admitidos

Convocado el procedimiento el pasado 21 de febrero, el baremo definitivo dejó las siguientes plazas: para “Sistemas electrónicos” tan solo 8 interinos, para “Informática” otros 6, para “Sistemas electrotécnicos e automáticos” un total de 8 profesores sustitutos, para “Sistemas e aplicacións informáticas” solo hay 5 interinos en las bolsas y para “Equipos electrónicos” otros 7. Estas cifras tan bajas implican que a la mínima que varios docentes de estas especialidades en un centro educativo requieran de una baja, no habrá profesores que los sustituyan y, por lo tanto, los alumnos se quedarán sin clase. “La solución no sé dónde estará pero antiguamente no era necesario este máster de profesorado para dar clase. De verdad que hay titulados superiores más que capacitados para dar clase. Necesitarían una formación docente, sí, pero no tan curricular como el máster”, valora un director.

