La ausencia de logopedas en listas de contratación causa problemas en el Cunqueiro

En el Área Sanitaria de Vigo trabajan siete logopedas. Dedicados en exclusiva pacientes ingresados en el Álvaro Cunqueiro, uno. Está de baja. Durante días, el Sergas no encontró un profesional para sustituirle. El Colegio Profesional de Logopedas de Galicia trasladó su preocupación por los pacientes que no han podido ser atendidos estos días en la unidad de ictus, neurología, neurocirugía, otorrinolaringología, neumología, medicina interna o UCI, tanto de adultos como de niños. Parte de ellos, son asumidos por otras compañeras con actividad ambulatoria, pero no llegan a todo.

El colegio denuncia que si no hay profesionales en las listas de contratación es porque las fórmulas que usa el Sergas, cubriendo pocas ausencias y con contratos de acúmulos de tareas, que son con máximo de 9 meses e impedimento de volver a ser llamado luego en el mismo periodo. “Apostar por trabajar solo en el Sergas es inviable”. Y compatibilizarlo con la privada, difícil...