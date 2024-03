Oferta de empleo para taxista en Vigo: "Trabajarás unas 65 horas, mínimo, y cotizarán por ti 40"

"OFREZCO EMPLEO / CONDUCTOR TAXI VIGO Vigo (Pontevedra)"

SI QUIERES UN EMPLEO DE MEDIA JORNADA ( 12 horas) O MÁS,SIN PAGAS EXTRAS, VACACIONES SIN COBRAR Y QUE CUANDO EL COCHE ESTÉ EN EL TALLER NO COBRAS ESOS DÍAS ADEMÁS DE QUE SI LE DAS UN GOLPE TE HACEN PAGAR LA MITAD DEL ARREGLO.......ESE ES TÚ TRABAJO. COBRARÅS EL SALARIO MÍNIMO Y EL RESTO EN UN SOBRE. IRÁS AL PORCENTAJE DE TÚ RECAUDACIÓN Y SI NO LLEGAS O CUMPLES CON EL PATRÓN....TE DESPEDIRÁ SIN LIQUIDACIONES. SI COMPARTES EL COCHE CON EL JEFE.... HARÁS EL PEOR TURNO, TE HARÁN TRABAJAR LAS NOCHES Y FINES DE SEMANA, SIN TENER CONCILIACIÓN FAMILIAR, LO CUÁL PUEDES QUE ACABES DIVORCIADO O SIN PAREJA. TENDRÁS QUE TRABAJAR HORAS Y HORAS HASTA LLEGAR AL OBJETIVO MARCADO POR EL PATRÓN. NO SE TE OCURRA HACER KMS DE MÁS CON SU COCHE..VENGA, ANIMAROS, VERÉIS LO BONITO QUE ES TRABAJAR PARA EL DUEÑO DE UNA LICENCIA. TRABAJARÁS UNAS 65 HORAS MÍNIMO( SI COMPARTES COCHE, SINO HARÁS 72 ) A LA SEMANA Y COTIZARÁN POR TÍ 40. Recomendación para los que por necesidad tenéis que trabajar para alguien del sector del taxi: SACAR TICKETS DE CADA CARRERA PARA JUSTIFICAR TODAS LAS HORAS QUE HACÉIS. ASÍ CUANDO OS ECHEN... PODRÉIS RECLAMAR. Van querer que firmes una hoja conforme estás haciendo 40 horas semanales.. AVISO!!! QUE NO OS CUENTEN MILONGAS, Y SI HABLÁIS CON ALGUNO DE LOS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA ACTUALIDAD Y OS CUENTA QUE ES UNA MARAVILLA.... SERÁ PORQUE TRABAJA ÉL SOLO EN UN TAXI ( sin compartirlo con el dueño) PORQUE GESTIONA MEJOR EL HORARIO A SU ANTOJO Y, AUNQUE COBRA EL SALARIO MÍNIMO EN NÓMINA ( no olvides que solo van cotizar 40 horas por ti), COBRARÁ MÁS EN BBBBB PORQUE HARÁ SEGURO MÁS HORAS QUE UN BURRO. ( no olvides que cuando te echen, esas horas no te las van pagar al menos que vayas al juzgado) ÉSTO ÚLTIMO IGUAL NI LO SABE. Lo que pasa que claudican por la necesidad de trabajar 😔