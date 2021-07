Una oferta de trabajo se populariza en redes sociales por sus condiciones abusivas. El jefe ofreció al interesado una remuneración de 500 euros por media jornada, unas condiciones que, en principio, parecen tentadoras.

Empleador y aspirante mantuvieron una conversación de Whatsapp que descubrió la verdad oculta bajo las palabras del empresario.

El joven, indignado con la estafa, denunció las irregularidades del posible contrato a través de la cuenta de Twitter @SoyCamarero.

La negociación comenzaba con mensaje del interesado en la que se presenta y muestra interés en la vacante: "Estoy buscando empleo, y me gustaría saber un poco horario, condiciones y demás".

Las condiciones de la oferta de trabajo

"Las condiciones son", comienza la respuesta: "12h/6 días a la semana 500 euros al mes y tú tienes que dar de alta como autónomo y las propinas a medias".

Lo que significa que, como mínimo, se trabajarán 12 horas cada día unos seis días a la semana, con solo uno de descanso y que el salario está muy por debajo del salario mínimo.

Para más inri, el trabajador tendría que darse de alta como autónomo, una manera poco sutil de ocultar el fraude.

Además el empleador se beneficiaría hasta de las propinas que ganase el camarero, que continúa comunicándose con con quien sería su jefe mostrándole su sorpresa por la intensidad del trabajo: "¿12 horas al día?", escribe.

En la respuesta del destinatario, pese a la gravedad de los hechos, parece haber sorna: "media jornada, sin horas extras".

"No gracias, no me interesa", expresa el aspirante.

La cuenta denunció esta frase titulando la foto con el siguiente mensaje: "¿Hay alguna competición de explotadores? Aquí uno que quiere inscribirse...", titula.