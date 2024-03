Las pioneras de la justicia viguesa

Hoy la Justicia tiene nombre de mujer. Ellas son mayoría en la carrera judicial y fiscal así como en el resto de las profesiones vinculadas al Derecho, como la abogacía y la procura. Pero no hay que remontarse demasiado atrás para encontrarse un escenario muy distinto. Porque hasta 1966 el colectivo femenino tuvo vedado por ley el acceso a la profesión de juez y de fiscal. Y no fue hasta 12 años después cuando una mujer dictó por primera vez una sentencia en España, concretamente en un juzgado de Badajoz. Ayer, en la Ciudad de la Justicia, se celebró un homenaje que tuvo como protagonistas a diez mujeres que rompieron barreras en el ámbito judicial vigués. Un acto en el que se destacó los innegables avances de las últimas décadas, pero en el que no se obvió que hay que seguir avanzando en pro de una igualdad efectiva. Porque pese a ser mayoría, las mujeres siguen sin estar “suficientemente representadas” en los puestos de liderazgo y concretamente en los que se accede “por libre designación”, sin olvidar las dificultades de la conciliación familiar. El acto sirvió también para denunciar y poner una vez más sobre la mesa la “lacra social” de la violencia contra las mujeres, algo contra lo que debe luchar “toda la sociedad”.

Junto a Romana San Luis Costas, que se convirtió en 1967 en la primera abogada de Vigo, y Ángela Domínguez Viguera Fernández, que en 1980 hizo historia en los juzgados olívicos al ser la primera jueza que ejercía en la ciudad, también se homenajeó a otras mujeres pioneras como Amparo Fernández Feijóo (funcionaria judicial), Teresa Muíños Torrado (procuradora), María Jesús Prieto Toranzo (letrada judicial), Ana Rivas Santaló (fiscal), Susana García Baquero (fiscal jefe de Vigo) y a las magistradas Magdalena Fernández Soto, Nélida Cid Guede y Begoña Rodríguez González, esta última presidenta de la Sección Sexta, la sala civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo.

Vigo, Ciudad de la Justicia. Homenaje a 10 pioneras en el ámbito de la Justicia. / Alba Villar

En Vigo el 66% de los jueces son mujeres. En la carrera fiscal representan el 69%. En la procura aún son más: el 74%. Y en la abogacía suponen el 55%. Romana San Luis, abogada que se colegió en 1967, recordó ayer en su discurso cuando tomó posesión, “rodeada de hombres togados”. “Aún hoy no se me pasó el miedo”, dijo, arrancando la sonrisa de los asistentes. Hoy ya jubilada, esta mujer reivindicó la necesidad de que las mujeres tengan más peso “en los puestos de liderazgo” en la carrera judicial. Otra de las homenajeadas, la magistrada Magdalena Fernández Soto, recordó con emoción a su madre y a todas esas madres que se esforzaron para que sus hijas pudiesen lograr lo que ellas no pudieron disfrutar: la igualdad. Nélida Cid Guede, también magistrada, rememoró cómo hace años las mujeres tenían que escuchar frases como “¿dónde está el juez?”. Los avances, dijo, son innegables, pero hay que seguir avanzado, dijo, para lograr la “verdadera judicial” en los puestos más altos del organigrama judicial y también en materia de conciliación.

El presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, que presidió el acto, mostró su convencimiento de que el cargo que él hoy ostenta será ocupado algún día por una mujer y advirtió sobre la lacra de la violencia de género. También intervinieron el juez decano vigués, Germán Serrano; la decana de la abogacía, Lourdes Carballo, Y la vicedecana