Así volvió O Chioleiro a prisión: con sus pertenencias en una gran maleta y haciéndose el simpático

“Se veía venir, todos sabíamos que en cuanto pisara la calle poco iba a tardar en volver a matar; es un psicópata de libro, de manual”. Un funcionario de prisiones que coincidió con O Chioleiro en la prisión de A Lama cuando José Manuel Durán González estuvo internado allí por el asesinato de Alicia Rey no se muestra sorprendido por el hecho de que haya sumado, supuestamente, un tercer crimen a su historial delictivo. Otro funcionario que también tuvo contacto con este asesino se pronuncia en idéntico sentido. “No es reinsertable, su única reinserción sería estar tutelado de alguna manera”, indica.

Sobre cómo es O Chioleiro en prisión, uno de estos dos trabajadores cuenta que en sus anteriores etapas “siempre siguió las normas al dedillo”. “En ese sentido es un preso modélico; tenía su celda impoluta, cuidaba el orden y no causaba demasiados problemas; sí era un reo reivindicativo en cierto modo, porque enviaba numerosas instancias al juez de Vigilancia Penitenciaria y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias quejándose de ciertas cuestiones que él consideraba que atentaban contra sus derechos”, afirma.

“Hay delincuentes que en libertad son muy peligrosos, como pueden ser los violadores o los vinculados a mafias, pero que en prisión no generan problemas y cumplen las normas porque saben que ser conflictivos con los funcionarios o con el equipo técnico no les lleva a nada; es el caso de O Chioleiro”, refiere el otro funcionario. “Pese a sus carencias educativas y morales, es listo en este sentido”, añade.

Lo ocurrido en este caso merece una reflexión. Julio, representante en la provincia de Pontevedra del sindicato “Tu abandono me puede matar”, es crítico y denuncia la falta de medios en el ámbito penitenciario: “Hay que tomarse en serio la reinserción y poner los medios para que ésta sea posible; por el bien de la sociedad”. Las patologías mentales forman parte de la biografía de O Chioleiro. “Son presos que necesitan atención médica y en A Lama la atención médica es cero”, dice. Seis de las ocho plazas de médicos del penal están vacantes. Con solo dos doctores a día de hoy, “muchos días” no tienen facultativo. “Además no son especialistas”, afirma, señalando que ni siquiera hay un psiquiatra en plantilla, sino que viene uno externo de vez en cuando. “Así la reinserción es imposible”, concluye.