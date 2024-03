Vigo alza la voz contra el crimen de la maleta: "Estamos fartas do machismo!"

La plataforma Feminismo Unitario de Vigo convocó esta tarde una concentración en Porta do Sol por el conocido como crimen de la maleta. La plataforma convocante pidió mayores recursos y protección para acabar con los feminicidios.

"As mulleres, só polo feito de sermos mulleres, estamos sometidas a unha violencia con diferentes formas, dende as diminutas e cotiás ata as desbastadoras e mortais. Denunciamos que os asasinatos machistas non paran de medrar, a pesar de que a conciencia feminista vai aumentando ano tras ano, nas mulleres en particular e na sociedade en xeral, e de terse producido un cambio onde unha grande parte da cidadanía rexeita a violencia contra as mulleres, esixe xustiza e non entende a impunidade dos delitos de violencia machista. Neste ano 2024, en pouco máis de dous meses, xa levamos no Estado Español 13 Feminicidios", apuntan.

Para proteger a las mujeres es necario "máis orzamentos e profesionais, cunha necesaria formación" para que las promesas no se queden "en papel mollado". Desde la plataforma dicen sentirse "fartas e con raiba", ante una situación que no cesa, por eso llaman a que todo el mundo acuda a la próxima manifestación feminista del 8 de Marzo "porque xuntas somos máis fortes".

La marcha saldrá a las 20.00 horas desde a Praza dos Cabalos e terminará en Porta do Sol.