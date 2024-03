Los institutos todavía cuentan con más de 1.000 vacantes para el próximo curso

Desde ayer y hasta el próximo 20 de marzo estará abierto el periodo para solicitar plaza en los institutos públicos de la ciudad de cara al curso 2024/25, tanto para los alumnos que cambian de etapa educativa –entran en 1º de la ESO y no escogen el instituto que le tocaría por adscripción– como para los que quieren cambiar de centro.

En el caso de los IES del municipio vigués son en torno a las 900 vacantes disponibles para estos estudiantes que aspiran a entrar en otro centro distinto al que cursaban hasta ahora, escoger uno distinto al que les tocaría por adscripción o decantarse por una rama de bachillerato que no se imparte en el instituto en el que terminaron la Educación Obligatoria Secundaria.

Es precisamente en esta etapa educativa, no obligatoria, en la que se concentran buena parte de las vacantes, hechas públicas con los propios institutos en sus páginas web a excepción de los IES de Teis, y A Guía, que no colgaron sus vacantes para el próximo curso.

Atendiendo a los 14 institutos restantes, acumulan entre todos un total de 768 vacantes para Bachillerato; cifra que representa casi el 80% del total. Son varios los motivos que pueden sustentar este dato tan elevado. Por un lado, hay que recordar que no se trata de una enseñanza obligatoria por lo que los estudiantes pueden abandonar sus estudios al terminar 4º de la ESO. A mayores, la preferencia por un ciclo de Formación Profesional ha venido en aumento en los últimos años motivando que los estudiantes se decante por este modelo más práctico y próximo al mercado laboral que por el enlace a una titulación universitaria.

De igual modo, es muy probable que estas plazas terminen llenándose con alumnos de centros concertados o privados. Y es que al tratarse de una etapa educativa no obligatoria, el concierto de la Xunta con estos colegios no abarca el Bachillerato, termina en la ESO, por lo que este nivel deja de ser gratuito para las familias. Esto hace que muchas se decanten por el estudio de una rama de bachillerato en un instituto público y no en uno concertado donde tendrían que pagar el curso.

En cuanto a las vacantes para 1º de la ESO, son más de 111 las que siguen libres en los institutos de Vigo. Las restantes se han completado en el periodo de reserva de plaza para aquellos estudiantes que provienen de centros adscritos. Y es que los IES públicos tienen la obligación de reservar o priorizar sus plazas para los escolares de los CEIP que tengan por adscripción. Por ejemplo, en el caso del IES O Castro, le corresponden los alumnos del CEIP Dr Fleming, por lo que estos tienen preferencia a la hora de solicitar plaza en este instituto. En su caso, tal y como explicaron desde la secretaría del centro, la demanda fue tan superior a la oferta que tendrán que baremar y algún estudiante se quedará fuera.

Esta misma situación solo se ha producido en los IES Valadares, IES Santa Irene e IES Politécnico; la decena de institutos restantes intentarán llenar el resto de sus plazas disponibles con estudiantes de otros colegios que no se corresponden con los de sus adscripciones.

Jornada de puertas abiertas

Por este motivo y a lo largo de todo el mes de febrero, los centros educativos organizaron jornadas de puertas abiertas con estudiantes y sus familias para dar a conocer el instituto y captar el mayor número de alumnos posible.

Este proceso de admisión se mantendrá abierto hasta el 20 de marzo y los trámites pueden realizarse de forma presencial o por vía telemática a través de la aplicación informática alojada en el Portal Educativo