La preferencia por ciclos de FP deja 900 vacantes en Bachillerato en los institutos

Poco a poco, los ciclos medios de Formación Profesional están imponiéndose al Bachillerato como la opción académica para los alumnos de 4º de la ESO al terminar esta educación obligatoria. Desde hoy y hasta el próximo 20 de marzo se abre el plazo para todos aquellos estudiantes que quieran cambiar de instituto o se incorporen nuevos al sistema educativo, motivo por el que cada centro publica sus vacantes para el próximo curso 2023/2024, una vez han reservado plaza para los alumnos de los centros de Educación Primaria adscritos o los que continúan sus estudios en el propio instituto. Estos datos han mostrado una realidad distinta a la que acostumbraba: hay casi 900 vacantes en Bachillerato –570 en 1º y 330 en 2º– por la preferencia del alumnado que termina Secundaria en matricularse en ciclos medios de FP. Desde Educación precisan que detrás de esta cifra también se encuentran los repetidores así como los escolares que deciden no continuar con sus estudios.

Priorizar las líneas de Bachillerato

La cifra es sensiblemente superior al número de plazas vacantes del año pasado, con 818 en Bachillerato, que hay que recordar no es una enseñanza obligatoria. Precisamente por esto, muchos son los institutos que priorizan líneas o unidades de Bachillerato –frente a la ESO– para poder acoger también al alumnado que termina la Educación Secundaria Obligatoria en los colegios concertados, ya que dicho nivel educativo no cuenta con una subvención de la Xunta al no ser de carácter obligatorio.

Solo un centro 'lleno'

Todos estos razonamientos se encuentran detrás del incremento de plazas libres en Bachillerato que, como parte positiva, permitirá a casi cualquier alumno que termine 4º de la ESO cursar esta etapa educativa enfocada a la Universidad en el instituto que deseé. Tan solo el IES Valadares –no se han podido contar con los datos del IES República Oriental de Uruguay ni del IES Coruxo–, llenó toda su oferta disponible para los dos cursos de Bachillerato, tanto en su modalidad de Artes como de Ciencias.

Puente hacia una carrera

La gran variedad de familias y ciclos de Formación Profesional anima cada vez más al alumnado que no quiere enfocar su futuro inmediato a una titulación universitaria o, precisamente, para entrar con una mayor preparación a esta futura carrera. Por ejemplo, debido a las notas de corte de títulos de la rama sanitaria o informática, cada vez son más los estudiantes que optan por obtener una titulación superior y acceder a la universidad bajo este título de FP.

Ramas o modalidades

Atendiendo a los datos de 1º de Bachillerato y sus diferentes modalidades, hay bastante diferencia entre la preferencia del alumnado. En el de Ciencias y Tecnología, son más de 260 las plazas vacantes frente a las 193 de Ciencias Sociales y Humanidades, las 95 de Artes y 22 de la rama de General, introducido con la nueva Ley y que solo se cursa en el IES Santo Tomé y en el IES de Beade.

Plazas 1º de la ESO

En cuando a las plazas liberadas para ESO, hay que analizar los datos con cautela. La gran mayoría de estudiantes optan por continuar sus estudios en el mismo centro, por lo que resulta complicado encontrar plazas libres entre 2º y 4º de la ESO, con 106 vacantes, 35 y 75 vacantes –también a falta de datos del IES República Oriental de Uruguay ni IES Coruxo– respectivamente.

Adscripciones

Ahora, los datos de vacantes disponibles para el curso 2023/2024 en 1º de ESO empiezan a vislumbrar coletazos lejanos de la caída de la natalidad. Son 176 las plazas que todavía quedan sin cubrir en los IES públicos de Vigo de cara al próximo año lectivo, una vez se hicieron efectivas las solicitudes de los centros adscritos. Esto es que cada centro de Educación Primaria tiene asignado un IES en el que, por derecho, se le reserva plaza para esta nueva etapa educativa. Por ejemplo, al IES Santa Irene le corresponden los alumnos del CEIP Emilia Pardo Bazán y el CEIP Ramón y Cajal, al IES ROU los del CEIP Frian-Teis y al instituto de Valadares los del CEIP Sobreira, Igrexa, Mestres Goldar y Castelao, en Navia. Precisamente tan solo este último instituto y el IES do Castro son los únicos que cubrieron todas sus plazas de 1º de la ESO con los alumnos adscritos, el resto cuentan con vacantes, en mayor o menor medida.

Así, en general, son más de 1.300 las vacantes totales por las que entre el 1 y 20 de marzo, las familias podrán escoger para sus hijos estudien en el centro de Educación Secundaria que prefieran.

