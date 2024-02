Fin a la angustia de la familia de la portuguesa desaparecida: “Mi hermana está viva en Vigo”

Tras trascender la noticia del hallazgo de la maleta y conocerse las características físicas del cadáver que había dentro, una familia portuguesa dio la alerta. Fue la de Isabel Ferreira Lima, la mujer de 42 años y vecina de Caminha que permanecía desaparecida desde principios de septiembre y a la que, tras ser vista con un peregrino en distintos puntos del país vecino de camino a Galicia, se le había perdido la pista precisamente en Vigo, donde llegó a acampar en los soportales de O Berbés junto a un hombre.

Su hermana Tania avisó a las autoridades de que la víctima del crimen de Espedrigada podría ser Isabel. Finalmente se ha acreditado que no es así. Es más, el que el caso de esta mujer lusa a la que buscaban desde hace cinco meses volviese a salir en los medios de comunicación con fuerza ha permitido encontrarla viva en la ciudad olívica, donde reside.

“Mi hermana no era la que estaba en la maleta como sospechábamos. Mi hermana está viva”, confirmó ayer Tania a FARO “aliviada” tras tantos meses de angustia. La buena noticia se vio aguada sin embargo por el hecho de que la mujer, dice, no quiere hablar con nadie, ni siquiera con su familia: “Está afectada por la falta de medicación por la enfermedad –patología bipolar– que padece, incluso dice que no es Isabel, pero sé que es ella porque me facilitaron fotos y vídeos de ella de hoy [por ayer] y no hay duda”.

En declaraciones a medios de comunicación lusos que ayer ya se hicieron eco de la noticia Tania avanzó que su intención es viajar a Vigo para reencontrarse con su hermana. “Ella tiene una hija que la quiere de vuelta a casa; el problema es que por su enfermedad no está bien”, concluyó.