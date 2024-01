Las cirugías con ingreso se redujeron a casi la mitad con la ola de respiratorias

Con el pico de gripe en la última semana del año pasado y la coincidencia con la propagación de otras infecciones respiratorias, como el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), el Servicio Galego de Saúde (Sergas) tomó la decisión de reservar camas y personal de Enfermería para atender las hospitalizaciones que pudieran entrar por esta situación. Así es que, desde el 2 de enero, a los quirófanos del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) se le dio la orden de intervenir con ingreso solo aquellos casos urgentes, oncológicos o de otras patologías de prioridad uno. Esto supuso una merma de estas cirugías en la primera semana del presente año hasta casi la mitad. Para compensar, se dio impulso a las que se realizan de forma ambulatoria.

Según la última memoria anual publicada del Área Sanitaria de Vigo, la de 2022, el 42% de las operaciones programadas que se practican en el Chuvi requieren que el paciente sea posteriormente ingresado en planta. En la primera semana del año, estas representaron solo el 24% de las 397 que se practicaron en esos cuatro días. El miércoles 3, por ejemplo, con hospitalización posterior, solo se llevaron a cabo 17 –un 19% del total de las no urgentes–, frente a las 45 que se realizaron de media al día en 2022. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo subraya que no hubo que suspender la cirugía de ningún paciente porque directamente no llegaron a programarse.

En cambio, el número total de intervenciones quirúrgicas no se resintió demasiado gracias a la elevada actividad de los quirófanos ambulatorios. Todos los días estuvieron por encima de las 61 que, de media, practicaron hace dos ejercicios.

Recuperación

El bloque quirúrgico en su conjunto no estuvo muy lejos de las 106 operaciones de media diaria de 2022, pese a que se trataba de un periodo festivo, con muchos profesionales disfrutando de los días libres y vacaciones que les corresponden. El día 2 las rebasó, con 114 y las otras tres jornadas de esa primera semana, estuvo cerca –con 89,103 y 91 respectivamente–. Desde el día 8, los supera con creces, hasta las 143 de día 10.

Sin embargo, no están aún a pleno rendimiento –la cifra máxima de operaciones del año pasado ronda las 170–. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo explica que mañana se recuperará la actividad de tarde, que había sido suspendida durante este periodo. Esperan alcanzar las 550 intervenciones a lo largo de toda la semana y que la mitad sean con ingreso. Pero no será hasta la cuarta semana de enero –la que arranca el lunes 22– cuando se ponga el bloque quirúrgico a pleno rendimiento, con 600 intervenciones.

En la actualidad, la onda de infecciones respiratorias ha tomado la senda del descenso y en el Chuvi no se percibe ya gran tensión por los ingresos. Hay 118 pacientes hospitalizados por o con gripe y hay otros nueve en UCI. “Estamos en valores normales de todos los inviernos”, señaló ayer el conselleiro, Julio García Comesaña.

Sanidade llama a las embarazadas a vacunarse

El pico de la gripe ya se ha producido. “En la última semana del año, como Galicia dijo”, reivindicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Pero también incidió en que los picos están “en mitad de las curva”. “Hay casos antes y después”, recordó, por lo que animó a los que aún no se han pinchado a que lo hagan y cuenten con una protección “efectiva para prevenir la enfermedad grave, que es lo más importante”. La mayoría de los que están llegando a UCI están sin vacunar.

En el punto de doble vacunación –de COVID-19 y gripe– habilitado en el Hospital Álvaro Cunqueiro, alentó especialmente a las mujeres embarazadas a hacerlo, ya que la cobertura en este grupo es muy baja en estos momentos. No reciben un mensaje de SMS por lo que deben acudir ellas a Beade o a su centro de salud de referencia, con o sin autocita –que se solicita en la app Sergas Móbil–. Recuerda que, en temporadas pasadas, llegaron a la UCI.

“Agradezco la alta adherencia de la ciudadanía gallega a la campaña de vacunación porque este año Galicia sigue siendo la comunidad autónoma que más se vacuna”, señaló y apuntó al 82% en los mayores de 80 años, pero admitió que, en general, las cifras son más bajas que en campañas pasadas por “fatiga epidémica”. También alabó el trabajo de los profesionales y, en especial, el de Enfermería, en la captación de usuarios para pincharse y en la atención en estos periodos de mayor demanda.