Una nueva manifestación de los trabajadores de Vitrasa está ya complicando el tráfico en plena hora punta en el centro de Vigo. El comité, que ha programado para esta semana una protesta diaria hasta el viernes, convocó para hoy miércoles una marcha desde Plaza de América, donde se han concentrado, hasta Plaza de España y vuelta a Traviesas a través de la Gran Vía.

La Policía Local ha cortado ya el acceso a Gran Vía desde Plaza de América y comienzan a verse afectados los vehículos que acceden a esta zona desde los viales que confluyen en la glorieta. Además del tráfico que circula por Gran Vía, también se verán afectados los vehículos de los viales del entorno.

La primera de las protestas se realizó el lunes por Beiramar. Ayer martes se manifestaron por Sanjurjo Badía y García Barbón. Ayer mismo, Vitrasa convocó a los representantes de los trabajadores a una nueva reunión para mañana jueves: pide que reconsideren las propuestas de la empresa y ve “fundamental” que desconvoquen la huelga indefinida. El Partido Popular, además ha solicitado al alcalde, Abel Caballero, que que solucione el conflicto y le responsabiliza del caos circulatorio derivado de las protestas de la plantilla. Para mañana y para el viernes hay convocadas nuevas manifestaciones en hora punta:

Jueves, 11 de enero

La manifestación que han convocado para el jueves 11 de enero saldrá del cruce de Jenaro de la Fuente con Travesía de Vigo. La marcha discurrirá en dirección al cruce de "Llorones" para, desde ahí, descender por Urzáiz hasta el cruce de los bancos de Colón.

Viernes, 12 de enero

El viernes, como en anteriores ocasiones, la manifestación también será en hora punta, pero por la tarde (19.00 horas). En este caso, los manifestantes se concentrarán en la Plaza de España e irán hacia Urzáiz y Colón por la Gran Vía.

Sin acuerdo

La semana pasada se celebró la 17º reunión –la tercera desde la mediación del AGA en noviembre– entre el comité de empresa de Vitrasa y la dirección de la firma concesionaria del autobús urbano desde enero de 2021 para la renovación del convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2020, y el resultado fue el mismo: no logran llegar a un acuerdo.

La empresa, en un comunicado enviado tras el encuentro, lamentó la negativa de los trabajadores “a pesar de ofrecer un calendario de reunións e a retirada dos expedientes derivados dos incidentes do pasado Marisquiño coa única condición da desconvocatoria da folga”. “O comité solicita un incremento salarial desde o 1 de xaneiro superior ao 35% respecto ao actual por hora traballada, o cal, xunto con outras medidas solicitadas, eleva o custo laboral ao ano en máis do 50% que na actualidade. E expón un réxime de descansos na xornada ou quendas máximas de condución inviables”, anotó.

El comité de empresa recurrió al mismo método para criticar que la empresa “se niega a negociar”. “Su propuesta fue la misma que en la reunión anterior: desconvocar la huelga y aceptar la plataforma que nos había enviado. No hubo disposición a negociar la plataforma actualizada y enviada por el comité, ni siquiera aspectos que no suponen ningún desembolso económico”, aseveró antes de afear su argumento “durante toda la reunión”: “Que la empresa no tiene dinero y está a la espera del reequilibrio del Concello, que ya advierte que no le dará para cubrir todas las pérdidas sufridas desde 2020”.