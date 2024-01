Van 17 reuniones –la tercera desde la mediación del AGA en noviembre– entre el comité de empresa de Vitrasa y la dirección de la firma concesionaria del autobús urbano desde enero de 2021 para la renovación del convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2020, y el resultado es el mismo: no logran llegar a un acuerdo.

La empresa, en un comunicado enviado tras el encuentro, lamentó la negativa de los trabajadores “a pesar de ofrecer un calendario de reunións e a retirada dos expedientes derivados dos incidentes do pasado Marisquiño coa única condición da desconvocatoria da folga”. “O comité solicita un incremento salarial desde o 1 de xaneiro superior ao 35% respecto ao actual por hora traballada, o cal, xunto con outras medidas solicitadas, eleva o custo laboral ao ano en máis do 50% que na actualidade. E expón un réxime de descansos na xornada ou quendas máximas de condución inviables”, anotó.

El comité de empresa recurrió al mismo método para criticar que la empresa “se niega a negociar”. “Su propuesta fue la misma que en la reunión anterior: desconvocar la huelga y aceptar la plataforma que nos había enviado. No hubo disposición a negociar la plataforma actualizada y enviada por el comité, ni siquiera aspectos que no suponen ningún desembolso económico”, aseveró antes de afear su argumento “durante toda la reunión”: “Que la empresa no tiene dinero y está a la espera del reequilibrio del Concello, que ya advierte que no le dará para cubrir todas las pérdidas sufridas desde 2020”.

Los trabajadores volvieron a manifestarse ayer: desde la Praza de España hasta el cruce de Colón con García Barbón.