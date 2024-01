Urgencias del Cunqueiro pulveriza su récord: más de 600 asistencias en tan solo 24 horas

“Está siendo terrible”. Impotentes, agotados física y emocionalmente y soportando un gran estrés laboral, profesionales de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro han arrancado el 2024 con una presión asistencial nunca vista, y es que en la primera semana del año el servicio pulverizó su récord histórico al registrar más de 600 atenciones a adultos en tan solo 24 horas. Todo ello sin computar las urgencias pediátricas, lo que sin duda elevaría considerablemente la cifra.

Un total de 578 pacientes fue el volumen que la plantilla del centro hospitalario vigués tuvo que asumir el pasado 26 de diciembre, superando a la cifra récord de 565 personas que el personal asistió el lunes siguiente al puente de la Constitución. Si estas cifras ya fueron abultadas, los datos fueron rebasados con creces a partir de las ocho de la mañana del pasado 2 de enero y hasta las ocho del miércoles 3 de enero, jornada en la que el personal de Urgencias asistió a 610 personas: “Salimos con ganas de llorar”, confesaron profesionales que trabajaron en los turnos de ese día.

Si bien la presión asistencial se rebajó en los días posteriores, desde las urgencias hospitalarias indicaron que la sobrecarga en el servicio dejó escenas como pacientes en los pasillos, muchas personas pendientes de ingreso y, finalmente, la apertura de nuevas fases hospitalarias para descongestionar la unidad de Urgencias. En este sentido, personal de la plantilla criticó que a lo largo del mes de diciembre “tan solo se llevaron a cabo refuerzos muy puntuales” y aseguró que si la media habitual en cada turno suele rondar las 200 o 250 atenciones, en las últimas jornadas se ha llegado a multiplicar por dos, alcanzando las 400.

A punto de alcanzarse el pico de la onda epidémica de la gripe, que el Sergas prevé para los próximos días, el grueso de pacientes que ha frecuentado las urgencias hospitalarias esta semana presentaba principalmente infecciones respiratorias derivadas de la gripe A, COVID y virus sincitiales, sin embargo, también destacó la patología cardíaca. Así, llamó la atención de los profesionales que el área de críticos alcanzara en un momento determinado hasta una quincena de entradas por este motivo.

La otra cara de la moneda de la elevada presión asistencial fueron los pacientes y sus familiares, que durante esta primera semana de 2024 se han topado con un servicio de Urgencias saturado y en el que, en muchos casos, han vivido una demora de hasta ocho horas para ser atendidos. “Ese tiempo de espera es muchísimo”, reconocen los propios sanitarios. La falta de camas también ha supuesto un importante perjuicio para las personas que se desplazaron hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro entre la pasada semana y la actual, y es que se registraron situaciones como la que padecieron varios pacientes que ingresaron en la tarde del 31 de diciembre y que, cumplidas las 48 horas, todavía no contaban con una cama asignada.

Destacable fue el caso de un varón de 89 años de edad que, diagnosticado de neumonía derivada de la gripe A y que según los propios facultativos “debía estar aislado”, permaneció hasta 56 horas en el servicio de Urgencias debido a la falta de camas. Se intentó el traslado de este paciente geriátrico al Hospital Meixoeiro en el entorno de las 2.20 horas de la madrugada del 3 de enero, pero el hombre había empeorado y tuvo que ser conectado a un dispositivo de asistencia respiratoria, lo que imposibilitó su desplazamiento. Finalmente, este vigués acabó siendo ingresado en planta el pasado viernes, día 5 de enero.

Los profesionales de las urgencias hospitalarias hacen referencia a que un factor a tener en cuenta, además de la actual incidencia del virus de la influenza, el cierre de camas previo a las vacaciones de Navidad en el Hospital Meixoeiro y que posteriormente tuvieron que ser habilitadas ante la elevada presión asistencial, o la ausencia de profesionales que están disfrutando de sus correspondientes días libres, es el trasvase de pacientes que se registró el año pasado de Povisa al Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Aquel movimiento de tarjetas sanitarias constituyó la mayor derivación hasta la fecha, en concreto, 1.100 pacientes optaron por escoger los hospitales públicos Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro como centros de referencia para su atención sanitaria. “Esto implica que ahora mismo ya estamos abarcando un mayor número de población que en los últimos años y eso también influye en el volumen de pacientes que llega a Urgencias”, apuntaron desde la plantilla de dicho servicio.

Los profesionales sanitarios del servicio afirman que las últimas semanas han supuesto “un gran estrés” y aunque indican que ven inviable llevar a cabo una huelga para manifestar su malestar ante la situación que están atravesando, no descartan iniciar movilizaciones para dar visibilidad a la sobrecarga asistencial que soportan en la actualidad.

“Como vou levar ao meu pai, de 97 anos, ao hospital por unha patoloxía menor?”

La red de Atención Primaria del área sanitaria de Vigo no es ajena a la onda epidémica de la gripe que se está registrando en la actualidad y, debido a la elevada presión asistencial y a la ausencia de profesionales y vacantes, muchos centros de salud se ven sobrepasados a la hora de dar cobertura asistencial a sus respectivos cupos de pacientes, llegando incluso a derivarlos directamente o al Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo o a las urgencias hospitalarias del Cunqueiro.

Situaciones de este estilo se han producido en diversos centros, como por ejemplo el de Navia, en donde el pasado mes de diciembre optar a una consulta pediátrica suponía la espera de diez días como mínimo, mientras que varios pacientes se han encontrado con que sus hijos e hijas eran directamente derivados al Hospital Álvaro Cunqueiro “ante la imposibilidad de seguimiento” en el centro de salud, tal y como aseguraron usuarios con las tarjetas sanitarias asignadas a este centro sanitario de la ciudad.

Non imos aceptar un centro de saúde de segunda

En centros como el de la calle Cuba, los adultos que solicitaban cita a través de la app del Sergas recibían el mensaje de que “la agenda del profesional no dispone de huecos libres. Consulte en los próximos días”, mientras que otros como el de Teis, están atravesando actualmente una situación más delicada todavía.

A finales de diciembre, desde la asociación vecinal denunciaron que, “dende o pasado mes de novembro, no centro de saúde de Teis só hai tres médicos pola tarde, cando deberiamos contar con nove. Esta falta de persoal implica que cando solicitas cita para o médico non a tes ata dentro de 15 días ou que as urxencias sexan derivadas directamente ao PAC ou ao Cunqueiro”. En este sentido, un vecino del barrio vigués y usuario del centro de salud, afirmó que hace escasos días acudió con su padre por una urgencia y que la respuesta fue: “Ten que ir ao urxencias do Cunqueiro.Como vou levar ao meu pai, de 97 anos, ao hospital por unha patoloxía menor?”. Los vecinos entienden que los profesionales estén sobrecargados, pero apuntan que “esta situación non pode prolongarse no tempo. Non imos aceptar un centro de saúde de segunda”, y ya adelantan que llevarán a cabo movilizaciones si no se resuelve.