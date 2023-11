Jubilaciones y traslados dejan 179 puestos de profesores por cubrir en colegios e institutos

La plantilla docente afrontará este año una nueva renovación gracias al concurso de traslados, por la que docentes que se jubilan o que ocupan como interinos o sustitutos una plaza sin cubrir deberán dejar sus puestos a los profesores que han logrado hacerse con la plaza tras haber superado las oposiciones o sumado los puntos necesarios para poder optar al puesto en el centro que demandaban.

Concurso de traslados

A mediados de noviembre, la Consellería de Educación convocó este concurso de traslados para el curso 23/24 existiendo plazas vacantes en los centros docentes y en la Inspección Educativa. En el caso de Vigo, ¿dónde se aglutinan estos puestos? Según las vacantes provisionales hechas publicas por el sindicato CSIF son en torno a 180 los puestos docentes que buscan ser cubiertos de cara al próximo curso en prácticamente todos los colegios, institutos, centros de Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas (EOI) e incluso Conservatorio Profesional de Vigo (CMUS).

Plazas según etapa educativa

El grueso de plazas que no cuentan con un titular definitivo se concentran en los institutos, con un total de 69 vacantes para múltiples especialidades con los profesores de Inglés a la cabeza con 14 vacantes. Le sigue la materia de Geografía e historia (7), Lingua galega, Filosofía y Biología y geología (6), Lengua castellana y Orientación (5), seguidos de Tecnología y Física y química (4) para terminar con Dibujo (2), Educación física (2), Portugués (1), Música (1) y Griego (1). A este respecto, desde Foanpas, su presidenta Iria Salvande reclama una mayor presencia de orientadores en los institutos, ya que el alumnado de 1º y 2º de ESO “ven de atoparse nos colexios con un orientador propio que os atende e non é posible que en institutos de 800 nenos só haxa un único orientador”, precisa Salvande.

Primaria

En cuanto a Educación Primaria, suman un total de 44 plazas pendientes de cubrir en este próximo concurso de traslados de la Consellería. El puesto de profesor de Primaria –lo que se conoce como el tutor, que imparte a los escolares las materias troncales– es el cuerpo de Maestros con más vacantes, un total de 16 según esta relación de puestos provisionales del sindicato CSIF. Le siguen los de Pedagogía Terapéutica y Audición y lenguaje con 8, Francés e Infantil con 6, Educación Física con 3, Inglés y Orientación con 2 y para terminar Música con una plaza.

A este respecto, desde el colectivo de padres y madres de Vigo, demandan una actualización de los catálogos de puestos docentes de los colegios adaptados a las necesidades actuales del alumnado. “Debería cubrir as necesidades dos escolares, hai moitos nenos con necesidades especiais (NEE) ou de apoio educativo (NEAE) que precisan de máis docentes de PT ou AL, ou mesmo máis orientadores. As realidades cambiaron, os nenos son cada vez máis diversos e ao igual que coa zonificación non podemos vivir cun catálogo anclado no pasado”, razona Iria Salvande.

Orientación

Con estas palabras también coincide la vicedirectora del IES Álvaro Cunqueiro. “O noso orientador está desbordado; encárgase él só de 600 nenos cada un coas súas inquietudes. Os de 1º da ESO veñen con ese medo ou falla de adaptación e os de cursos máis altos afrontan os nervios da ABAU ou a elección de ciclos de FP.... Sen olvidar os nenos con necesidades educativas especiáis que xa non son casos illados”, sostiene la docente.

CEIP Igrexa-Candeán

Este año, uno de los centros que peor lo pasó a no cubrirse la plaza libre que dejó un profesor jubilado fue el CEIP Igrexa-Candeán. A pocos días de iniciarse las clases, desde la Consellería se les remarcó que no habría sustituto para el puesto del docente que sí viene reflejado en el catálogo. “Tuvimos que alterar todo el horario a dos días de las clases. Fue un capricho de última hora, pero por el que no podremos desarrollar varios programas didácticos que tenemos aprobados por falta de horas”, denunciaba este pasado mes de septiembre su directora, Asunción Portela. Según ha explicado Foanpas, desde Educación hay compromiso para reponer estas plazas el próximo año.