Los institutos se rifan a los informáticos

Así lo aprecian no solo el personal directivo de los propios institutos o centros de FP, sino que las bolsas de trabajo hablan por sí solas. Ayer, para la especialidad de Informática, de los 384 profesionales en esta lista de interinidad –profesores que no cuentan con plaza propia o definitiva–, 375 están ocupados, es decir, imparten clase en centros con alguna baja de profesorado o cubriendo una vacante que quedó libre en el concurso de traslados. Esto implica que tan solo hay, actualmente, nueve profesores de Informática disponibles.

La situación no mejora en cuanto a la especialidad de Sistemas e aplicacións informáticas, ya que de los 328 docentes disponible sen las listas, tan solo hay uno que se encuentra libre para cubrir una baja en la actualidad.

Tan complicado está encontrar profesionales que impartan estas materias que desde la Consellería de Educación han tenido que sacar hasta en cuatro ocasiones a lo largo de este año sendas convocatorias para elaborar listas de interinidades y sustituciones para impartir docencia en estas especialidades del cuerpo de docentes de Secundaria. ¿El motivo? La rapidez con la que se agotan los sustitutos por esta falta de profesorado. La última de estas convocatoria tuvo lugar este pasado 8 de noviembre –el plazo para solicitar la inclusión en estas bolsa concluye hoy– al estar “a piques de esgotarse as listas correspondentes a distintas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario para a incorporación de novas personas candidatas ás correspondentes listas de interinidades e substitucións”, tal y como se recoge en el DOG.

Los que más padecen estas consecuencias son los propios centros educativos. Un ejemplo de ello es el IES de Teis, con múltiples ciclos de la familia de Informática. “Llevamos todo el curso con dos plazas sin cubrir. Nos mandan algunos pero no tienen la titulación correspondiente y no pueden ejercer”, explican desde la dirección del instituto vigués.

Máster de profesorado

Esta situación se ha dado, explican desde la dirección del centro, por el incremento de la oferta de estos ciclos. “No sé cuál sería la solución pero sí vemos que hacen falta docentes. Igual sería conveniente que los informáticos no tuvieran o no necesitasen de este Máster para poder dar clases; vemos que muchos de estos profesionales en lugar de decantarse por la docencia se van a la empresa privada o incluso fuera de España; lo vemos por nuestros alumnos. Esta situación no solo se da en Teis, sino en más centros”, concluye.