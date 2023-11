Los selfis ‘obligatorios’ de la Navidad

Son los elementos que han permitido llevar la Navidad de Vigo a infinidad de rincones del planeta por su gran tamaño, pero también por sus brillos y colores variados.

Y han posicionado a Vigo en el top de los destinos turísticos de las fechas invernales. Se encendieron ayer y lo harán a diario hasta mediados de enero. Durante más de mes y medio, serán el escenario de miles y miles de fotografías en los álbumes de vecinos y visitantes, que ya disfrutaron ayer de estas piezas, paradas imprescindibles en el viaje navideño por el centro de la ciudad. Estas son las visitas obligatorias del catálogo navideño de la urbe:

La caja de regalo de la Gran Vía

Se suma al grupo de decanos de la Navidad de Vigo. De hecho, fue la primera gran estructura de esta edición que se empezó a montar, a mediados de septiembre. Puede presumir de números: 17 metros de alto, 10 de ancho y 9 de fondo. Ofrece combinaciones lumínicas y proyecta figuras. Es una de las piezas clave del macrocuento navideño de Vigo, además, porque se encuentra a medio camino entre los dos polos comerciales más importantes del centro: Vialia y Príncipe.

La noria de la Alameda

Es ya un clásico de la Navidad de Vigo. Su característico juego de luces y las vistas a la ría y el mercadillo de la Alameda a 54 metros de altura le permiten ser la atracción más famosa. Es también uno de los elementos que más ha ayudado a Vigo a expandir su nombre ligado al programa navideño. A diferencia de años anteriores, las colas de espera se realizarán hacia los jardines de Eijo Garay y no hacia la calle Colón.

El mercadillo de la Alameda

Es el punto de encuentro de referencia de la Navidad de Vigo. El también conocido como Cíes Market reúne de nuevo casetas de decenas de comerciantes de diferentes puntos de la geografía nacional. Destaca por los puestos de comida variados y la iluminación: un techo amarillo conformado por tiras de luces. Cerca de los dinosetos, no habrá una pantalla como en la edición anterior, pero sí un árbol.

El castillo de Policarpo Sanz

Es su segunda participación en la Navidad de Vigo y ya forma parte del cartel oficial de promoción de la festividad que se colocó en diferentes puntos de España y Portugal. Su elegancia fascina a vecinos y visitantes, pero también su tamaño: casi 7 metros de alto y más de 6 de ancho. Es una de las paradas clave del eje Porta do Sol-Policarpo Sanz-García Barbón, que reúne decenas de atractivos: empieza con el árbol gigante de la plaza, continúa con una carroza majestuosa, la estrella de Belén, el oso gigante con los regalos navideños, el bosque de Navidad o el banco de Papá Noel, y termina en las escaleras de la iglesia de Santiago de Vigo, decoradas con ángeles anunciadores.

El bosque de Navidad de Policarpo Sanz

Fue una de las grandes novedades del año pasado. Es la estructura melliza del castillo: se puede transitar por su interior en ambos. Coge más protagonismo en esta edición tras su éxito en el debut: es la imagen elegida por el Concello para promocionar la Navidad en París o Roma.

La estrella de Belén de Policarpo Sanz

Con más de 17 metros de largo y más de 6 metros de alto, volverá a ser uno de los grandes reclamos navideños en su segunda campaña en la ciudad.

Belén de la Casa das Artes

Se puede visitar desde hoy en el número 15 de Policarpo Sanz. Estará complementado con una exposición fotográfica y una guía didáctica. Otras piezas que merece la pena descubrir son los escenarios de Eduardo Iglesias, el farol gigante de Méndez Núñez, el poblado de la Praza da Pedra o el pórtico con forma de estrella en Policarpo Sanz.

Árbol de Porta do Sol

Es más espectacular que nunca gracias a una gigantesca estrella de 19 metros de largo que lo corona y le permite estirarse unos 10 metros más en comparación con la edición anterior: suma 44 metros. Será, un año más, el principal atractivo de la Navidad de Vigo. Está arropado por un techo de luces que cubre parte de la plaza y el tradicional carrusel al pie de las nuevas gradas. Se iluminará, un año más, al ritmo de Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon; las bandas sonoras de las películas Piratas del Caribe y El último mohicano; All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey; Englishman in New York, de Sting, y el Vals n.º 2 de Dimitri Shostakovich.

Esfera de la Farola

Al igual que el árbol gigante de Porta do Sol, se puede pasear por su interior. A sus medidas habituales –más de 10 metros de alto y siete circunferencias con un diámetro de hasta 6 metros–, se suma otro atractivo esta edición: un lazo gigante en lo alto de la esfera que promete darle todavía más protagonismo a un actor principal y veterano de la Navidad olívica.