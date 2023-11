El alumno talentoso: nuevo reto docente

Venía denotándose en los últimos cursos y ha sido en este cuando las cifras no han dejado lugar a dudas: los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) y de apoyo educativo (NEAE) se han multiplicado en las aulas ordinarias y tan importante es detectarlos como darles las herramientas que precisan para no quedarse atrás. Estas particularidades incluyen alumnos con TDAH, con trastornos graves de conducta, de aprendizaje, de comunicación y lenguaje –dislexia, disgrafía, etc. –, discapacidades físicas o psíquicas y también las altas capacidades intelectuales; comúnmente conocidos como superdotados pero erróneamente estereotipados con un dominio alto de cualquier habilidad o destreza.

Destreza social Y es que si bien sí muestran una elevada capacidad de rendimiento en múltiples áreas del conocimiento, en el ámbito social son muchas las carencias que denotan y puede ser precisamente esta falta de relación con otros alumnos en su misma situación o incluso ausencia de retos en el aula los que frustren sus progresos o incluso favorezcan el fracaso escolar. Convenio Para evitar esto último y ayudar a los profesores a la detección de estos estudiantes, la Escuela de Magisterio CEU Vigo y la Asociación Inventiva, colectivo de padres y madres de niños con altas capacidades (AACC), inquietudes intelectuales o talentos de la provincia de Pontevedra, firmaron un convenio de colaboración para ayudar a cubrir las demandas formativas, psicológicas y de relación de los alumnos de AACC, ayudar a los padres a gestionar ese potencial y sensibilizar al colectivo educativo, así como visualizar la existencia de este grupo de niños. Talleres formativos Para ello, la Escuela acogerá dos talleres al mes y una charla informativa con un psicólogo para los padres en la que se abordará adolescencia y AACC así como gestión emocional en AACC. Los talleres, que se iniciaron ayer, serán de magia, robótica, cómic, estampaje y arte textil. El alumnado de la Escuela podrá participar de manera presencial en los talleres con el fin de observar cómo se trabaja con el alumnado de AACC para potenciar sus talentos, ya que estos futuros profesores tendrán la misión de cuando lleguen a las dar clase trabajar con ellos para desarrollar todos sus talentos y capacidades. Ana Valverde es profesora del CPR Colegio Mariano y también miembro de la Asociación Inventiva. “Para nosotros es muy importante trabajar la gestión emocional, y sobre todo, poder relacionar a los niños con otros con sus mismas inquietudes. Creemos además que la formación debe ser tanto con los padres como los profesores”, explica la docente. Niños de extremos En la jornada de ayer fueron cerca de medio centenar los participantes así como en torno a 45 los padres que participaron de las charlas. La Asociación Inventiva lleva años trabajando por la estimulación de estos niños y sus talleres van directamente encaminados a sus necesidades. “No son solo niños con perfiles cognitivos potentes , también hay mucha excitabilidad, a veces son muy de extremos, le ponen un plus a todo”, señala Valverde. Falta de retos Esta predisposición a la realidad provoca que muchas veces, en el aula, se produzcan episodios de desatención, desinterés por la clase en sí que acaba derivando en fracaso escolar. “Denotan una falta de retos, reciben quizás información o conocimientos que consideran muy básicos y desconectan. Y eso es también porque no hay formación suficiente en las titulaciones de Magisterio o Psicología vinculadas a los niños con AACC. Todavía hay mucho por desarrollar en este campo”, señala la miembro del colectivo. Una de las grandes demandas de estos talleres es la formación que se ofrecerá, precisamente, a los futuros profesores y profesoras tanto de Infantil como de Primaria a cargo de la docente Paula Ramos. “La idea es que esto puedan implantarlo luego en clase. Son escolares que necesitan de un seguimiento y también acompañamiento, e incluso pueden derivar en un incremento de curso por sus capacidades. Esto no implica subirle un curso y ya, no; el alumno necesita siempre de este seguimiento”, defiende la profesional.