Gabriela Guillén muestra su peor cara protagonizando un encontronazo con una mujer en plena calle: "Le voy a dar una leche"

Después de dar a la luz y de vivir algunos incómodos momentos en su vida tras demandar a Bertín Osborne, Gabriela decidió poner tierra de por medio e irse a su país natal, Paraguay, con su hijo y su madre para presentarle el pequeño -que nació el 31 de diciembre de 2023 y cuyo nombre se desconoce por el momento- a sus familiares y seres queridos.

Unas vacaciones en las que la joven ha aprovechado para descansar en familia y disfrutar de su tierra con su bebé, en el que está completamente volcada. Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin, y contando los días para retomar sus compromisos profesionales en la clínica estética en la que trabaja una vez su baja maternal está llegando a su fin, Gabriela está de regreso en Madrid.

En su vuelta se encontró con la prensa y con algún que otro transeúnte al que parece que no le hace mucha gracia. Mientras hablaba por teléfono evitando las preguntas de los medios, una mujer anónima lanzó un comentario despectivo hacia ella, insinuando que había “venido a cazar a uno con un niño”.

“¿Perdona? ¿Sabes algo de mi vida?”, reaccionó la madre del hijo de Bertín Osborne. “Es que les voy a dar una leche, de verdad. La gente es gilipollas”, dijo teóricamente a la persona con la que estaba hablando por teléfono en ese momento.

“Me está dando algo, de verdad, me está dando algo. Ya me he puesto nerviosa”, decía visiblemente tensa tras el momento que acababa de vivir.

Después de esa situación, Gabriela se mostró incapaz de proporcionar detalles sobre la fecha en que se enfrentará a Bertín Osborne, tras presentar una demanda de paternidad.“No lo sé, no lo sé. No os puedo deciros nada porque no lo sé”, aseguró nerviosa.