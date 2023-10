O BNG de #Vigo pide a Caballero que non volva “estafar” a cidade co “retorno económico imaxinario” do nadal🎄



O nadal de 2023 supuxo un 7,37% menos de recadación de IVE na cidade que o nadal anterior, e rematou con 195 empregos menos que novembro 2022https://t.co/gUZMJNY1Uy