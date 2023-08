“Quiero vivir el sueño americano”

“Emocionada y con muchísima ilusión” . Pocas horas antes de coger un vuelo rumbo al corazón de EE UU, Ariadna Varela Lores, de 16 años, compartía sensaciones mientras completaba su maleta para los próximos diez meses. Los pasará en Quinter, una pequeña localidad del estado de Kansas, tras conseguir una de las 400 becas que la Fundación Amancio Ortega concedió este año en toda España para poder estudiar 1º de Bachillerato al otro lado del Atlántico.

“Me da pena despedirme, pero tengo muchísimas ganas porque desde pequeñita siempre quise irme a EE UU. Yo me veo muy bien y a mis padres también. Estamos todos encantados porque ellos saben que es lo que quería y están contentos por mí”, aseguraba ayer esta alumna del Colegio Apóstol.

Ya han hecho varias videollamadas para conocer al matrimonio que acogerá a Ariadna: “Sus hijos ya son mayores y no viven con ellos. Tienen sus animales en la casa, perros, gatos y caballos. Y son adorables, me sentí superacogida desde el principio. También vivirá con nosotros otra estudiante de intercambio francesa que es un año mayor que yo”.

La joven viguesa decidió probar suerte tras conocer a través de las redes sociales el programa de becas creado en 2010 por la Fundación Amancio Ortega para realizar intercambios en EE UU y Canadá. “Siempre estudié inglés y me encanta aprender idiomas, así que decidí aprovechar la oportunidad. Al primer examen, que se centra, sobre todo, en conocer tu nivel de inglés, se presentaron unas 14.000 personas y yo salí de allí pensando que no me iban a coger. Pero pasé las pruebas y llegué hasta la entrevista final que te hacen para decidir si tu perfil es apto para irte un año fuera”, relata.

Ariadna ya disfrutó de un entrenamiento previo el año pasado pues realizó un intercambio de tres semanas en Reino Unido dentro del programa “Vigo en inglés” del Concello. “Me sirvió para coger carrerilla. Hasta ahora, fue la mejor experiencia de mi vida. Me lo pasé pipa. Fue increíble”, celebra.

Es jugadora del Club Vigo Voleibol y también practica hípica, así que conocer la oferta de su futuro instituto en Quinter, el único en una localidad de un millar de habitantes, fue una de sus prioridades. “Tienen muchos deportes y la gente es muy maja allí. Ya me he apuntado en el equipo de vóley y voy a intentar ser cheerleader y apuntarme a todo lo que pueda. Yo quiero vivir el sueño americano, como en las pelis”, reconocía ayer entre risas

Ariadna salió desde Peinador en un avión hacia Madrid junto con la marinense Greta Sampedro Carpintero, alumna del Colegio San Narciso y que también estudiará el próximo curso en EE UU. El siguiente vuelo cubrirá el trayecto hasta Chicago y, después, cada becado por la fundación Amancio Ortega continuará hasta su destino definitivo.

Siete mil kilómetros separan Quinter de su ciudad natal y, durante todo el curso, el contacto de Ariadna con sus familiares y amigos será solamente virtual.

Así que entre las cosas que la acompañaban en su maleta no faltaba una foto con su mejor amiga, Alba, y una carta que ella le escribió con el compromiso de no leerla antes de ir en el avión.

"Voy a empaparme de la cultura de allí"

En menos de un año, Ariadna volverá a reencontrarse con familiares y amigos, pero ayer el sentimiento que la dominaba era el de ilusión por cumplir un anhelo. “Voy a empaparme de la cultura de allí. Lo que quiero es enriquecerme, aprender inglés y hacer muchísimos amigos con los que seguir manteniendo el contacto para poder visitarlos y que ellos vengan a Vigo. Los voy a traer a ver las luces de Navidad”, bromeaba.

Ariadna todavía no sabe qué estudios le gustaría empezar después del Bachillerato, pero sí tiene claro que quiere vivir otra experiencia en el extranjero: “No sé si estudiar toda la carrera fuera, pero al menos sí me gustaría hacer un año de Erasmus. Por ahora me tiro un poco más hacia las ciencias pero todavía no he decidido qué me gustaría ser en el futuro. Pero tengo un par de añitos por delante todavía”.