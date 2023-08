La huelga en el servicio de transporte urbano iniciada por los trabajadores de Vitrasa hace ya meses ha caído como agua fría al festival por excelencia de Vigo, O Marisquiño. Y es que buena parte del éxito de esta edición –que se realiza prácticamente de forma íntegra en Samil– reposa en la facilidad para desplazarse a un entorno tan idílico como alejado del centro de la ciudad.

El Comité de Empresa decidió convocar paros los días 12 y 13 de agosto para protestar “ante la negativa de la compañía a negociar” por la alta demanda que se espera de desplazamientos de asistentes. Desde O Marisquiño respetan el derecho a la huelga por parte de los empleados pero a la vez no dejan de preocuparse por cómo afectará la situación a la afluencia de público, especialmente en lo relativo a las familias.

Barajan que buena parte de los jóvenes o adolescentes podrán trasladarse hasta el arenal de Samil a través de sus bicicletas, patinetes o skate, si bien las familias que deseen disfrutar del festival lo van a tener mucho más complicado por esta ausencia parcial de líneas y horarios de autobús público.

Por ello, desde la organización han propuesto hasta tres ubicaciones diferentes para facilitar los desplazamientos en turismos particulares y que no exista problema luego para aparcar, ya que en la zona de la playa será prácticamente imposible.

Estas zonas de aparcamiento recomendadas son, por un lado el eje Bouzas-Balaídos-Zona Franca para continuar andando hasta las inmediaciones del festival, también la zona del skatepark de Navia, que queda relativamente a mano de Samil y por último, ofrecen una alternativa más cercana. Concretamente se trata de las inmediaciones de un campo de fútbol de A Xunqueira, ubicado bajo el puente de la VG-20 y al que se accede a través de la Rúa do Río.

Estas son algunas de las soluciones propuestas por la organización de O Marisquiño para que ninguna familia se quede sin asistir al evento, que tendrá lugar entre los días 10 y 13 de agosto.

Ubicaciones

De igual modo no todas las pruebas ni exhibiciones artísticas se realizan en Samil, ya que el centro de la ciudad, en este caso Porta do Sol, acogerá también la disciplina de las batallas de gallos . En cuanto al graffiti se realizará en el entorno de As Avenidas. Durante el festival frente al Hotel Bahía contará con una estructura de 20x20 en el que los artistas invitados por el festival podrán exhibir sus creaciones.

Los tres días de O Marisquiño y la jornada previa de talleres del jueves día 10 contarán con un amplio programa de cultura y arte urbanos que permitirá disfrutar a toda la familia y servirán de complemento perfecto al gran espectáculo de disciplinas como el Skate, el Dirt Jump o el BMX, que sí se celebrarán en el arenal. Y todo de forma gratuita.

Huelga en Vitrasa

Paros los días 12 y 13 de agosto

El Comité de Empresa de Vitrasa decidió convocar paros el 12 y 13 de agosto para protestar “ante la negativa de la compañía a negociar” por la alta demanda que se espera esos días.

Lanzaderas para el concierto inicial

El concierto inaugural de O Marisquiño tendrá lugar el 10 de agosto en Castrelos y para él, Vitrasa sí pone lanzaderas al término del espectáculo.