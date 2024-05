Santa Cristina canta “os maios”

Las pocas vecinas de la parroquia que todavía conservan entre sus recuerdos la llegada del mes de mayo como una ocasión especial tuvieron ayer la oportunidad de rememorar uno de los momentos en los que la tradición marcó su infancia, puesto que, señalada la fecha, las vestían de blanco, les colocaban unas alas y las subían a los árboles del entorno de la iglesia para recitar desde las altas ramas diferentes poemas que exaltaban la primavera y con los que también se festejaba el Día de la Virgen de Fátima.

La parroquia de Lavadores celebró ayer la primera edición de “Cantar os Maios”, una fiesta para dar la bienvenida al mes de las flores y en la que se aprovechó para recuperar el ritual que hace décadas se llevaba a cabo en el atrio de la iglesia y que tenía como protagonistas a niñas de la parroquia que, además de recitar estrofas de poemas, lanzaban pétalos al aire en cuanto hacía su aparición la imagen de la Virgen en procesión, un momento muy emotivo que se acompañaba con una suelta de palomas.

Momento de la suelta de palomas tras el recital de Crisbel Cuenca. / Ricardo Grobas

Fruto de un gran esfuerzo y trabajo de documentación por parte de la Irmandade de Festas de Santa Cristina de Lavadores, que ya el año pasado recuperó la danza gremial Farsa de Damas e Galáns, la parroquia pudo revivir ayer esta tradición con Crisbel Cuenca como principal protagonista. Vestida al igual que las niñas que participaban en aquel acto el siglo pasado, con un largo vestido blanco, las alas a la espalda y una tiara en los cabellos, esta pequeña de diez años de edad interpretó unos versos adaptados a los tiempos actuales, eso sí, subida a una escalera en vez de a los árboles.

“Xa cantan as rulas/ no noso campanario/ xa todas cantan/ ao ver que aí vén o maio”. Con esta palabras dio comienzo la pequeña el recital que pretendía ser una bienvenida a la primavera, además de poner en valor la memoria y tradición de Lavadores. Así, antes de la suelta de palomas, Crisbel concluyó ante el micrófono: “Ceibamos as pombas/ e espallamos as flores/ para que anuncien a chegada/ do Maio a Lavadores”.

Después de que la semana pasada las malas condiciones meteorológicas obligaran a la organización a aplazar la cita, la pequeña Crisbel, quien durante las semanas previas mostró gran emoción en casa ensayando los poemas, pudo por fin recitar los versos en la misma plaza en la que hace unos 70 años lo hizo Fina Lago Alonso, una de las vecinas de la parroquia gracias a las que fue posible la recuperación de esta tradición, si bien el cántico que entonaba ella distaba del que ayer se pudo escuchar en Santa Cristina: “Como soy tan pequeñita/ y tengo tan poquita voz,/ grito con toda mi alma,/ ¡viva la madre de Dios!”, decía Fina.

Fina Lago, hace 70 años, vestida para participar en el recital de poemas. / FDV

En la jornada festiva, en el centro del atrio de la iglesia también lució un “maio” tradicional que los vecinos y vecinas de Lavadores elaboraron para la ocasión. A su alrededor, los asistentes llevaron a cabo un baile para el que vistieron ropas blancas y complementos con motivos florales. Santa Cristina de Lavadores cantó así “os maios”, con una celebración amenizada por las pandereteiras de Fontes de Vilar, Faragullas de Sampaio y el grupo Trécolas de San Pedro de Sárdoma, y en la que tampoco faltaron las tradicionales coplas, cuyas letras tiraron de retranca para hacer crítica por las promesas incumplidas y deudas pendientes en la parroquia por parte de las administraciones.

En la primera edición de “Cantar os Maios”, además de la propia Irmandade de Festas de Santa Cristina, también colaboraron San Pedro de Sárdoma e Vilar, y los asistentes a la romería pudieron disfrutar de comida a precios populares.

