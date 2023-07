A los hoteles de Vigo les empieza a doler la cara de tanto sonreír. Según las cifras comunicadas por el alcalde, Abel Caballero, la ocupación superó el 80% en el puente del Día de Galicia, atípico por la celebración de elecciones generales el pasado domingo. Las temperaturas más moderadas en la urbe con respecto a otras zonas de España y Europa animan a los visitantes a poner rumbo al municipio olívico, muy bien posicionado, además, por el éxito de las islas Cíes y los conciertos gratuitos al aire libre de Castrelos –el de Pablo López se celebró el lunes y Alejandro Sanz se sube hoy al escenario del parque municipal–.

Más noticias buenas. Como resumió el regidor, los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una subida de los viajeros en el mes de junio: un 17,8% con respecto al año 2019 y un 19,3% más que en 2022. “Estos datos son un récord de la serie histórica”, subrayó el alcalde.

Junio experimentó una subida tanto en los turistas nacionales como extranjeros: un 16,33% y un 20,20%, respectivamente. El acumulado en lo que va de 2023 también supone una cifra récord para el turismo de Vigo. Caballero destacó, a su vez, que las pernoctaciones de los visitantes que proceden del extranjero aumentaron un 8,95% con respecto al último año pre-COVID, 2019.

El buen ritmo del turismo también se deja ver en las viviendas vacacionales, que cada vez son más en el municipio. Se espera que estos datos sigan alegrando el verano al sector, sobre todo, en las fechas de celebración de O Marisquiño: entre el 10 y el 13 de agosto.

El campin de Cíes también se abona al éxito

El éxito de las islas Cíes no es ajeno al campin. Entre 500 y 550 personas se quedan a dormir en el paraíso vigués a diario, una experiencia tan reclamada que casi no quedan plazas en lo que resta de mes y todo agosto. “Estamos trabajando muy bien”, indicaban ayer desde la recepción antes de destacar una mayor presencia de visitantes procedentes de otros países una vez despedida la pandemia del COVID-19. “Viene gente de Portugal, principalmente, pero también de Francia, Inglaterra o Alemania”, explicaban. No es sorpresa que el recinto se llene en las fechas de temporada alta. Desembarcan a diario en Rodas unas 1.800 personas, el máximo permitido. Según señala la central de reservas de la Xunta de Galicia –es necesario retirar un permiso que concede el organismo autonómico antes de viajar al archipiélago–, casi no hay huecos disponibles hasta el 26 de agosto. Tiene mucho que ver, además de los encantos de las islas, la magnífica acogida que les ofrecen medios de comunicación internacionales –el prestigioso diario inglés The Guardian abordó sus tesoros a través de diferentes publicaciones– y la intención del Concello vigués de que la Unesco las declare Geoparque Mundial, un cartel que les reportará todavía más fama.