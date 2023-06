A una semana de las hogueras de San Xoán y del macrobotellón que se despliega en Panxón y Praia América esa noche, el Concello de Nigrán vuelve a retar a los jóvenes a dejar los arenales como los encontraron a través de las redes sociales.

Cuatro padrinos de excepción ayudarán a difundir el hashtag #SanXoanSenLixo. Dos nigraneses de renombre se han sumado a la campaña: el entrenador del Barça femenino, Jonathan Giráldez, y el campeón del mundo de surf Gony Zubizarreta. También lo han hecho el marinero influencer Rogelio Santos Queiruga y el showman vigués Tony Lomba.

“Repitamos o reto, o mar non é un vertedoiro” es la premisa del desafío que el Ayuntamiento pretende hacer viral desde que lo puso en marcha en 2019 con el objetivo de que las playas amanezcan limpias el día 24 de junio, sábado. El gobierno municipal hace un llamamiento a la participación de personas y colectivos para que suban una foto o vídeo en sus perfiles de redes sociales con un cartel en el que pueda leerse #SanXoanSenLixo y los etiqueten.

“A festa non ten que estar reñida co coidado do medioambiente e dos océanos”, indica el alcalde, Juan González, quien incide en que este año la pleamar coincide a las 7.45, por lo que es especialmente importante depositar la basura en los contenedores instalados en la playa para que el mar no se la lleve.