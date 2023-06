El juzgado de Instrucción 4 de Vigo ha decidido concluir la investigación por el crimen de Manuel Salgado, el vigués que fue asesinado en 2004 en su garaje de Rosalía de Castro. El magistrado titular Juan Carlos Carballal ha cerrado el caso sin nuevos procesados trasladando la causa a la Audiencia Provincial para que, al tratarse de un sumario, sea esta quién decrete el archivo de las actuaciones.

El juez destaca que pese a las nuevas diligencias practicadas desde que se reabrió el caso a finales de 2021 no ha resultado "información relevante" ni nuevos datos objetivos sobre la autoría de los hechos sino "que se mantienen las meras sospechas, hipótesis y conjeturas del principio, no corroboradas con hechos objetivos y que, por tanto, no sirven de base para continuar la investigación, por lo que es procedente concluir el presente sumario sin procesamiento alguno".

Sospechosos "en el círculo familiar"

Recoge también el magistrado en este auto que la investigación policial fue policial " en su momento especialmente deficiente, incompleta y carente de un criterio lógico", motivada, argumenta, "quizás por haber desplazado de la misma a algunos de los funcionarios más competentes adscritos a la Comisaría Local para ser sustituidos por otros procedentes de unidades centrales con total desconocimiento de la zona".

En dicho auto, sí señala varias incongruencias respecto a los principales investigados o sospechosos en el crimen de Manuel Salgado, como son su exmujer, sus hijos, la que era nueva pareja de su exesposa o el detective que esta contrato para vigilar al propio Salgado, si bien al no ser investigadas en su momento "la eventualidad de hacer ahora esta investigación ha devenido defectuosa".

Pese a ello, el juez también recalca que " la hipótesis policial sigue considerando que los autores del homicidio se encuentran, directa o indirectamente, en el círculo familiar más próximo a Manuel Salgado", aunque no con sufrientes pruebas o indicios suficientes como para dirigir la investigación hacia alguno de los sospechosos.