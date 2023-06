La Policía Local incorpora drones para mejorar la reconstrucción en 3D de accidentes graves

El choque múltiple causado por dos hermanos en la avenida de la Florida en 2019, varios atropellos mortales registrados en distintos puntos del casco urbano, otros accidentes que tuvieron como víctimas a motoristas –entre ellos el caso del piloto de una moto muerto al impactar con una ambulancia en la avenida de Madrid en 2020– o el recientemente juzgado del conductor novel que protagonizó un siniestro en 2021 en Candeán en el que murió una joven estudiante que viajaba de copiloto son varios de los casos en los que la Policía Local, concretamente su Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes, usó el Virtual Crash, programa que empezó a emplear en 2018 en colaboración con la empresa Ingeniería y Seguridad Vial (ISV) de Porriño y que desde 2021 ya tiene en propiedad.

“Este programa informático se ayuda de las principales leyes de la física para efectuar modelos de cálculo, entre ellos un modelo de colisión de impulso-momento, un modelo de impacto basado en los coeficientes de rigidez, un modelo cinético de simulación de trayectorias y un modelo cinemático para estudios de tiempo-distancia”, explican fuentes municipales en relación con algunos de los aspectos más técnicos de la aplicación. El oficial de Atestados responsable de este tipo de reconstrucciones –que prefiere mantenerse en el anonimato– resume que el software permite por una parte realizar una simulación basándose en “las normas de la física” y por otra recrear mediante “animación” el accidente, algo de enorme valor de cara a la investigación judicial de estos casos.

El software permite precisar la velocidad del vehículo o vehículos implicados, sus trayectorias, las distancias, los campos de visión de cada interviniente y, en definitiva, cómo se produjo el accidente. “Es un complemento muy importante, pero no lo único a tener en cuenta a la hora de investigar un siniestro”, puntualizan en todo caso desde la Policía Local. La inspección técnico-ocular del lugar de la colisión, los croquis, las tomas de declaración a implicados y testigos, las pruebas de alcohol y drogas o la recabación de imágenes también juegan un papel determinante. “Los atestados se hicieron toda la vida y siguen siendo claves”, afirman.

Google Maps o la propia cartografía del Concello de Vigo son de gran ayuda a la hora de recrear en el simulador los escenarios de los accidentes. Ahora se empezarán también a usar los dos drones de los que ya dispone la Policía Local para realizar labores de vigilancia y control en las calles viguesas. “Cuando hay un accidente de circulación, en el escenario siempre se hacen mediciones y se dejan las marcas: la aeronave, si está disponible, volaría sobre ese lugar, de forma que las imágenes obtenidas se procesarían con otro programa informático, resultando un archivo que se importaría a Virtual Crash para recrear sobre la pantalla dicha escena”, describe el oficial al mando de estas simulaciones.

Con la mirada puesta en disponer cada vez de mejores versiones del programa y más medios para resolver las incógnitas que rodean a un accidente de circulación, las actuales funcionalidades del software posibilitan por ejemplo medir las deformaciones de las carrocerías de los vehículos implicados con el objeto de calcular velocidades o posiciones finales, mostrar las distintas perspectivas de conductores, víctimas y testigos o fijar variables matemáticas tan importantes como la velocidad, la aceleración, el ángulo de trayectoria de los vehículos o las distancias. Grupos de élite a la vanguardia en la investigación de accidentes –como el equipo especial ERAT de la Guardia Civil con base en Mérida que se desplaza por toda España– usan este tipo de herramientas tecnológicas.

“Nunca hay dos siniestros iguales”

“No hay dos accidentes iguales”, afirma el oficial de la Policía Local de Vigo responsable de estas simulaciones 3D. Pone así el acento en la importancia de la investigación, tanto en un primer momento sobre el terreno como después con las herramientas informáticas, para llegar al fondo de las causas y el modo en que se producen los siniestros de circulación, algo además fundamental si hay que depurar responsabilidades penales.

Generalmente, sobre todo en el casco urbano, la mayoría de accidentes con consecuencias mortales que se producen en Vigo son colisiones con motoristas implicados así como atropellos de peatones. En uno de los siniestros investigados en la ciudad olívica con la ayuda de Virtual Crash el conductor de una furgoneta, en la declaración que prestó ante los policías, identificó el lugar donde, según su versión, había alcanzado a un viandante que, debido al violento impacto, resultó con lesiones muy graves que le dejaron secuelas de por vida. “Fue aquí”, les aseguró. El punto que indicaba el automovilista apuntaba, a priori, a una conducción atenta y a una velocidad adecuada.

Pero, ¿era realmente así? ¿decía la verdad? Sin poder contar con más testimonios, ya que el estado de la víctima le impedía relatar lo sucedido y además no había ningún testigo del siniestro, los agentes utilizaron el software de simulación 3D para tratar de llegar al fondo de lo ocurrido. Tuvieron en cuenta numerosas variables, como las posiciones finales en las que quedaron la furgoneta y el peatón, las distancias, la huella de frenada que quedó sobre la calzada o los daños que presentaba el vehículo, que alcanzaban incluso al techo del mismo.

Y descubrieron que el atropello no había ocurrido en el lugar que había dicho el conductor. Y que además circulaba a una velocidad inadecuada. “La versión que dio no se sostenía, porque de ser así la víctima no habría llegado a impactar contra el techo del vehículo, como ocurrió”, concluyen en la Policía Local ejemplificando así la valía de estas reconstrucciones.