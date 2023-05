Un investigador de la UVigo diseccionará al “kraken” de Tenerife

Sus colosales dimensiones y su carácter huidizo han convertido al 'kraken' en un ser mitológico desde la Antigüedad y en un reto mayúsculo para la comunidad científica. Viven a grandes profundidades y apenas se han registrado observaciones de individuos vivos a lo largo del planeta, así que cada cadáver recuperado constituye una valiosa fuente de información sobre la especie. El investigador de la UVigo Alejandro Escánez, que ya en 2017 realizó en El Hierro la primera grabación de un calamar gigante en aguas españolas, diseccionará la próxima semana el ejemplar localizado en octubre del año pasado en aguas del sur de Tenerife.

La autopsia se realizará en el Centro Oceanográfico de Canarias (IEO), en cuyas cámaras se han conservado los restos durante estos meses, y también contará con la participación de la experta en cefalópodos Catalina Perales, que es especialista en determinar su edad a partir de los anillos de crecimiento del pico –la estructura que les permite triturar y alimentarse de sus presas–.

Escánez, investigador Margarita Salas en el departamento de Ecología y Biología Animal, inició su conexión con los 'kraken' mientras realizaba su tesis en la UVigo sobre los cefalópodos oceánicos en la región macaronésica: “Hice un esfuerzo para contactar con la flota que se dedica al avistamiento de cetáceos en el sur de Tenerife para que me avisasen si encontraban algún ejemplar o restos e intentasen recogerlos o, al menos, fotografiarlos. Y cuando aparece algo me siguen llamando para hacer los muestreos. El calamar que vamos a estudiar la semana que viene lo encontró un fotógrafo que ya es amigo, Teo Lucas, y que me avisó del hallazgo”.

El ejemplar de Architeuthis dux, probablemente una hembra, habría alcanzado unos 8 metros de longitud, y se encuentra en buen estado, aunque carece de tentáculos. “Los suelen perder, sobre todo, cuando son atacados. Y también mientras permanecen en el mar tras morir porque los suelen dañar especies carroñeras. En este caso, tuvimos suerte porque solo tiene una especie de mordida en la parte de atrás del manto. Hasta ahora han aparecido muy pocos ejemplares tan enteros en aguas de Canarias y es una oportunidad para obtener más información sobre la especie”, destaca.

La autopsia está fijada para el próximo jueves en el Oceanográfico de Tenerife. Escánez y Perales tomarán las medidas anatómicas para determinar el sexo y el estado de madurez, además de obtener muestras de tejido y del pico.

“Si tiene el estómago entero extraeremos material para hacer estudios sobre su dieta, su ecología trófica. Y después también haremos análisis moleculares de isótopos y de ácidos grasos, que de manera indirecta nos pueden indicar en qué hábitat se están alimentando estos animales”, explica.

Los análisis también podrán dar pistas sobre la causa de su muerte y apuntalar la hipótesis que manejan actualmente los expertos. “La cantidad de restos de calamares gigantes que aparecen en Tenerife es bastante elevada comparada con otras zonas del mundo y los hallazgos son siempre en una zona muy concurrida por calderones tropicales, una especie de ballena que bucea a grandes profundidades y se alimenta básicamente de cefalópodos. Nuestra teoría es que los intentan cazar, logran escapar y al cabo de un tiempo aparecen muertos flotando. Estamos trabajando para comprobar si realmente es lo que ocurre”, avanza Escánez.

El investigador se desplazará hasta Tenerife desde Madeira, donde realiza una estancia postdoctoral en el MARE, un centro portugués de investigación en ciencias marinas ambientales que tiene en el archipiélago una de sus sedes. Lleva más de un año trabajando allí y también ha creado una red de contactos con la flota que se dedica al avistamiento de cetáceos.

“Hay bastantes ballenas y estamos arrancando, pero ya han empezado a aparecer cosas. Hemos recopilado fotografías de hace años de calamares gigantes y también hemos recogido restos de otra especie distinta a la de Tenerife, Taningia danae, que también es bastante grande y puede llegar a medir 2 metros y pesar más de 100 kilos. Además también colaboro con una investigadora de Azores, que tiene datos interesantes, pero desde hace menos años. Parece que estas islas en el Atlántico, tanto Madeira como Azores y Canarias, son importantes para los calamares gigantes”, subraya.

Sus estudios sobre el 'kraken' son adicionales, pero el trabajo principal de Alejandro Escánez en el MARE está relacionado con el desarrollo de dispositivos de pequeño tamaño para implementarlos en calamares mucho más pequeños, de unos 30 centímetros de envergadura, y registrar sus movimientos de natación. Su estancia en Madeira finalizará este año y después regresará a Vigo para continuar con sus investigaciones, al menos, durante otros doce meses.

'Kraken' gallego de Bares

Aunque en Vigo todavía no ha aparecido ningún 'kraken', la ciudad sí tiene una larga relación científica con esta escurridiza especie. Ángel Guerra, profesor de investigación en el IIM-CSIC, es uno de los expertos mundiales en calamares gigantes y ha participado junto a otros miembros de su equipo en varias necropsias de ejemplares. Una de las más recientes fue la de la hembra de 106 kilos que apareció aún con vida en Bares en 2016 y que murió finalmente por las heridas producidas durante una auténtica lucha de titanes con otro ejemplar de su mismo tamaño.