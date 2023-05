A finales del año 2021 Álex Balbuena, profesor y músico de profesión, empezó a dar clases de acordeón en la parroquia en la que vive. Logró juntar a cinco acordeonistas que se defendían con el instrumento y, puesto que algunos ya habían asistido a clases previamente y con las lecciones impartidas por su nuevo maestro, enseguida contaron con un repertorio “xeitoso” para constituirse como banda y eso fue lo que animó a Álex Balbuena para lanzarse a organizar la primera edición del Festival de Acordeóns de Saiáns.

El 6 de mayo de 1829 Demian Cyrill, con la colaboración de sus dos hijos, Carlo y Guido, fabricantes de órganos y pianos en Viena, declararon haber descubierto un nuevo instrumento que registraron con el nombre de accordion. Fue la primera vez que se empleó esa palabra y posteriormente se designó el 6 de mayo como fecha para conmemorar aquel hallazgo. En el marco de esta celebración, con Os Petóns de Saiáns como anfitriones y con la participación del grupo de acordeones Tarataña y la orquesta Cataventos de Valadares, también liderada por el propio Balbuena, como bandas invitadas, la sede de la Asociación Veciñal Cultural e Deportiva San Xurxo de Saiáns vivió ayer un encuentro con estas tres agrupaciones que amenizaron la tarde a los asistentes con tres estilos musicales completamente distintos, porque tal y como afirma su organizador, “a idea é amosar á xente que a música en acordeón non ten límites”.

Tras este primer festival se esconde mucho más que una simple reunión de acordeonistas, y es que según indica Álex Balbuena, “apenas hai xuntanzas así no concello ou na provincia de Pontevedra, por iso decidimos probar e procurar retomar este tipo de encontros que se perderon en Vigo”, a lo que añadió que, “ao convite non podía faltar Manuel Olegario que, ademais de ser mestre meu e ter unha agrupación, foi quen impulsou estes festivais en Bembrive hai anos, pero que co paso do tempo acabaron desaparecendo. De aí a nosa intención de recuperalos”.

Asimismo, el promotor del primer Festival de Acordeóns de Saiáns comenta que es todavía más difícil si cabe encontrar músicos que dominen el denominado acordeón diatónico, que son los más primitivos y la variante más tradicional que estuvo a punto de desaparecer a lo largo del siglo XX con la incursión de una versión más evolucionada, los acordeones cromáticos. “Os acordeóns diatónicos son moi característicos do norte de Portugal e aquí é moi difícil atopar quen os toque”, señala Balbuena.

Tras la experiencia de ayer, en la que el municipio vigués recuperó los encuentros de bandas especializadas en acordeones, el profesor y músico de Saiáns destacó que “a nosa idea é continuar facendo actuacións e dar a coñecer á xente os distintos estilos”.

Festival Picnic Sesións

El Festival Picnic Sesións de Saiáns, que se celebrará en la parroquia los días 1 y 2 de septiembre de este año, ya cuenta con las primeras confirmaciones de la que será su segunda edición. El grupo de metal Aphonic y los rockeros Los Pontiaks son las primeras bandas del cartel que se han desvelado del evento musical, volviendo a apostar la organización por la música local.

Para recaudar fondos para su celebración, la Asociación Lideiras lleva desde el pasado mes de febrero celebrando un domingo al mes pequeñas jornadas de actividades con obradoiros para los más pequeños, comidas y, por supuesto, buena música. La próxima cita en Radio Costeira tendrá lugar el próximo 14 de mayo y la organización ha diseñado una programación en la que no faltará un taller de cestería, juegos tradicionales, una clase libre de lindy hop y los conciertos de Epoje Tatum y Javier Turnes & The Hakemen, así como una pinchada a cargo de Swing DJs.