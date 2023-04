El Concello dicta el cese de actividad del salón de juegos de Torrecedeira por falta de licencia

El salón de apuestas situado en el barrio de Torrecedeira no volverá a levantar la verja a menos que un juez dicte lo contrario o hasta la obtención de una nueva licencia que se ajuste a la normativa urbanística municipal. El Concello de Vigo viene de remitir a los responsables del establecimiento la notificación de la resolución dictada por la Xerencia Municipal de Urbanismo que concluye que “la actividad de salón de máquinas recreativas y de azar con bar en el porche de acceso que se desarrolla en el local, sin el preceptivo título habilitante urbanístico, es incompatible con el ordenamiento urbanístico”, una noticia que ha sido acogida con “satisfacción” por parte de varios vecinos y con una sensación de “impotencia” por parte de los dueños del local.

Expediente de reposición de la legalidad

Dicha resolución pone fin al expediente de reposición de la legalidad urbanística tramitada frente a la empresa gestora del salón de apuestas de Torrecedeira, a raíz de las denuncias interpuestas por varias comunidades de vecinos de la zona y centros educativos próximos al establecimiento. Peleas, exceso de ruido y altercados son algunas de las situaciones que fueron denunciadas en reiteradas ocasiones respecto a este salón de juegos, por ello han celebrado la decisión del Concello de Vigo. En un comunicado, portavoces de residentes en Torrecedeira indicaron que “de la resolución municipal se deduce lo que las comunidades de vecinos venían denunciando desde hace tiempo: en realidad, el salón de juegos lleva ejerciendo su actividad sin licencia municipal desde hace al menos veinte años. La empresa que explota tanto el salón de juegos como la cafetería con el mismo nombre situada en el local colindante contaba con una antigua licencia para bar sin música y salón de juegos, pero eventualmente decidió independizar ambas actividades”, añadiendo que “obtuvo licencia de obras y actividad para la cafetería que hoy existe en el número 96, pero la licencia para el salón de juegos independiente en el número 94 nunca llegó a otorgarse”.

Los vecinos, "satisfechos"

Los vecinos no entienden “cómo el Concello ha tolerado esta situación durante tanto tiempo”, pero aseguraron estar “satisfechos” con la resolución urbanística, todo lo contrario que los responsables del salón de juegos, quien tras recibir la notificación aseguraban sentirse “impotentes” ante lo que consideran una persecución contra el local que esconde “intereses detrás”.

Recurso judicial

Responsables de la empresa gestora del establecimiento negaron dicha irregularidad y anunciaron que recurrirán a la vía judicial, si bien mientras no tiene lugar el procedimiento, acatarán la orden de cese de actividad: “Llevamos 40 años trabajando en el sector y tenemos cuatro establecimientos en la ciudad, en ninguno nos ha pasado lo que ha sucedido en Torrecedeira. Hemos intentado mejorar la convivencia, adoptando diferentes medidas, perdiendo a clientes, cerrando la terraza prácticamente desde el pasado mes de agosto y adelantando el horario de cierre, pero no podemos hacer más. Ahora nos vemos obligados a cerrar, prescindiremos de cinco empleados que había ahí y esperaremos que la resolución del juez sea favorable, como en las otras dos ocasiones”.

Los dueños del salón de juegos afirman no entender “esta obsesión” por parte de algunas comunidades de vecinos y señalaron que “somos un sector al que constantemente nos llegan inspecciones y nunca hemos tenido ningún problema, si no tuviéramos licencia en el local, ¿qué no habría pasado ya?”. Ante esta situación, la empresa llevará la resolución municipal a los juzgados y avanzan que, “esta vez, en el caso de que el fallo sea favorable, como las veces anteriores, solicitaremos indemnizaciones a quien corresponda por todo el daño social”.