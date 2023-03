Vitrasa denuncia dos ataques violentos a autobuses de su flota en Vigo. Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana en un autobús que se estaba incorporando para comenzar el servicio de la línea 6 alrededor de las 5:39 horas y que, al paso por la carretera Clara Campoamor, recibió el impacto de una piedra provocando la rotura de una de las lunas próximas al conductor.

Asimismo, a las 6:53 horas otro autobús, que ya se encontraba realizando la ruta de la línea 17 aunque afortunadamente en esos momentos no llevaba viajeros a bordo, recibió otro impacto contra una de las lunas del vehículo a su paso por el Freixo.

Por suerte, no hubo heridos y el personal que hacía el servicio en estos buses no sufrieron ningún daño. Desde Vitrasa insisten en que este tipo de ataques ponen en riesgo no solo la seguridad de los viajeros, también las de los propios compañeros y compañeras que realizan el servicio.

La empresa denuncia este tipo de actos vandálicos que, apuntan, "no hacen más que elevar la tensión de la situación a un día de iniciar la huelga de 24 horas convocada durante 3 días sucesivos y la escasas horas de mantener una reunión entre la empresa y el Comité de Empresa".

La compañía incide además en lo "desproporcionado de esta huelga", ya que, subrayan, "el convenio colectivo de Vitrasa es el mejor del sector en toda Galicia". Así, aseguran que "la diferencia salarial entre un trabajador de Vitrasa y un trabajador de otra compañía se sitúa, como mínimo, en 10.000€ anuales".

Desde la compañía quieren "reiterar las disculpas a todos nuestros usuarios y usuarias, y garantizamos la prestación de los servicios mínimos que atienden a todos los barrios de la ciudad y que pueden ser consultados en www.vitrasa.es".