El Casco Vello, un año después, vuelve a hablar francés. Bastó con recorrer sus calles este domingo para comprobar que se han hecho los dueños y señores de la urbe: los soldados del ejército de Napoleón recorrieron el barrio histórico de la ciudad a sus anchas menos de 24 horas después de la destitución de la corporación municipal, encabezada por el regidor afrancesado José Antonio Alonso Cayro. Trajeados para la ocasión y provistos de armas e instrumentos musicales, intentaron amedrentar a los vigueses, pero no lo consiguieron: disfrutaron de música, tapas, una yincana infantil y hasta un taller de baile.

La jornada dominical, favorecida por la ausencia de lluvia y la presencia del sol durante una gran parte del día, fue aprovechada por vecinos y turistas para pasear por las playas y parques, tomar algo en las terrazas, hacer deporte al aire libre... y disfrutar de la programación de la Reconquista, que espera ser la más multitudinaria de la historia una vez despedida la práctica totalidad de las restricciones de la pandemia del COVID-19.

El recorrido militar de los franceses, que comenzó sobre las 12.00 horas, no impidió que los vigueses continuasen disfrutando del evento. A la misma hora, en la Praza do Berbés, empezó una actuación de baile a cargo del grupo The Black Fingers con repertorio de música popular francesa y gallega dirigido por el grupo Monteira Danzas do Mundo. A primera hora de la tarde, se celebró un taller de baile tradicional a cargo de Manolo Cobas.

Los más pequeños de la casa cobraron protagonismo a las 17.00 horas con el inicio de la yincana, una tanda de juegos para introducir a los jóvenes en la tradición de este festejo histórico ensalzado por la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo. El acto central para el público más joven será el jueves con la popular Reconquistiña, que saldrá a las 11.00 horas. Los participantes desfilarán por Príncipe, Colón, Policarpo Sanz, Reconquista, Praza de Compostela, Victoria, Gamboa, Oliva, Praza da Igrexa, Real y Praza do Berbés.

Las tropas galas pasarán toda esta semana en la urbe. El domingo, se representará su expulsión. Hasta esa fecha, la ciudad se empapará de la efeméride de la invasión gala y su posterior marcha con actividades diversas. Hoy, la Praza de Eduardo Chao –frente a la sede viguesa de la Diputación de Pontevedra– acoge desde las 20.00 horas una charla de Pablo Carpintero con el título “Música, evolución e paisaxe”. A la misma hora, en Porta do Sol, se realizará un ensayo general de la Reconquista. Mañana, festivo en la urbe olívica, el programa de la Reconquista ofrece una amplia variedad de planes, con música y animación de calle: a las 17.00 horas, será la foliada popular en la Praza do Berbés, que también albergará una demostración de oficios perdidos y tradicionales desde las 11.00 horas y, 30 minutos después, una charla sobre ropa tradicional que impartirá Patricia González Iglesias, del Obradoiro de Costura Saiáns.

El próximo viernes, 31 de marzo, llegará la ansiada inauguración del mercado tradicional a las 19.30 horas y habrá actuaciones de grupos tradicionales por las calles y plazas del Casco Vello, así como “torreiro aberto” en Porta do Sol, Eduardo Chao, Praza dos Ratos, Misericordia, A Pedra, O Berbés y Porta do Sol.

La Reconquista gastronómica, el certamen Retapas, alcanza hoy su última jornada, con tapas o cócteles inspirados en la tradición gallega o francesa en los negocios de hostelería del barrio histórico.