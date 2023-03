“Estamos en 1809!!!”. Eufórico, el alcalde, Abel Caballero, calentó el ambiente en la Praza do Berbés minutos antes de comenzar la representación de la destitución de la corporación municipal, encabezada por el regidor afrancesado José Antonio Alonso Cayro, y la entrada de las tropas de Napoleón en Vigo. Fue el evento grande de la primera jornada de la Reconquista, que presume de su distintivo de interés turístico nacional. Los miembros de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo tomaron esta tarde la calle para rememorar uno de los episodios históricos más importantes y exitosos de la urbe.

Ya pasaban las 19.30 horas cuando comenzó la escenificación del nombramiento de Vázquez Varela en lugar de Alonso Cayro, representación producida por la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo. Como es habitual, el músico ciego (Tino Baz) se encargó de narrar el pasaje, que tuvo como protagonistas al alcalde destituido, Alonso Cayro (Pepe Fumega, presidente de la asociación); Vázquez Varela, el que ocupó su cargo (Suso Cobián); el abad de Valladares (Fernando Moreiras); el noble Joaquín Tenreiro (Diego Vázquez); Aurora (Juani Domínguez); el regidor Puga (Javier Fernández); el brigadier Francisco de La Rocque (Cándido Pérez, expresidente de la asociación); la paisana viguesa (Kika Sánchez); Juan de Villavicencio (Evaristo Pereira); y el coronel francés Jacobo Antonio Chalot (Alberto Casal).

Con vestimenta de época, minutos antes de comenzar la obra teatral, Caballero, acompañado por concejales también ataviados para la ocasión, se dirigió a los asistentes para poner en valor la valentía de los participantes en la expulsión de los franceses de la ciudad, que quisieron “rematar coa súa liberdade”, pero no pudieron gracias a la postura de los ciudadanos de “resistir, loitar e triunfar”. “Esta cidade foi quen de dicir que, primeiro e por riba de todo, a nosa liberdade. As milicias populares e mulleres de todo Vigo estiveron atentas e precavidas para atacar o invasor. Tantas escenas e momentos difíciles concluíron na primeira derrota en Europa de Napoleón”, pregonó el regidor antes de subrayar la heroicidad de quien se enfrentó al ejército galo sabiendo que “era perigo de morte”. “A liberdade non se mendiga. Conquístase e gáñase! É o que fixemos en 1809. Viva Vigo!”, finalizó.

La Reconquista fue descorchada de forma oficial por la mañana con la celebración en la concatedral-basílica de Santa María de un concierto inaugural a cargo de la Orquesta Juvenil Kv2211. Antes de la representación, ambientó el Casco Vello el grupo de gaitas María Soliña y, después, las pandereteiras Ferreñas da Oliveira y Blues do País.

La toma de la ciudad será total mañana domingo porque los soldados del ejército francés se harán notar, a partir de las 12.00 horas del mediodía, por las calles del casco antiguo. Un recorrido militar que no impedirá que los vigueses continúen disfrutando de la fiesta. Para la misma hora se ha programado una actuación de baile a cargo del grupo The Black Fingers, con repertorio de música popular francesa y gallega, dirigido por el grupo Monteira Danzas do Mundo.

Para quien quiera aprender a defenderse en la danza tradicional habrá un taller a las 16.30 horas a cargo del morracense Manolo Cobas. La tanda de juegos para los más pequeños se completará con una yincana desde las 17.00 horas. Claro que el acto central para este público será el jueves con la popular Reconquistiña, que saldrá a las 11.00 horas con un desfile por Príncipe, Colón, Policarpo Sanz, Reconquista, Praza de Compostela, Victoria, Gamboa, Oliva, Praza da Igrexa, Real y Praza do Berbés.

El próximo viernes, 31 de marzo, llegará la ansiada inauguración del mercado tradicional a las 19.30 horas y habrá actuaciones de grupos tradicionales por las calles y plazas del Casco Vello, así como “torreiro aberto” en Porta do Sol, Eduardo Chao, Praza dos Ratos, Misericordia, A Pedra, O Berbés y Porta do Sol. El próximo fin de semana, Vigo vivirá con intensidad su fiesta histórica por excelencia con la representación de la expulsión de los soldados franceses de la ciudad.

La Reconquista gastronómica, el certamen Retapas, llega hoy a su penúltima jornada. Negocios de hostelería del barrio histórico vigués ofrecen tapas o cócteles inspirados en la tradición gallega o francesa.