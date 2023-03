"Satisfacción" por la inauguración del segundo tramo de las rampas mecánicas de la Gran Vía tras un "largo tiempo esperando". Así se mostró el alcalde, Abel Caballero, en la puesta de largo de las nuevas cintas de la céntrica avenida, que comunican el tramo comprendido entre las calles Venezuela y Nicaragua. Más de 13 meses después de la colocación de la primera piedra, el bulevar estrenará este pasillo central accesible, que presume de una escultura con forma de pez adornada con flores naturales que descansa sobre una gran pantalla en la que se recrea el fondo marino. La cita se ambientó con un concierto de música tradicional gallega.

Son dos cintas -una, desde Venezuela hasta Bolivia, y otra, desde Bolivia hasta Nicaragua-, que tienen capacidad para transportar a 7.300 personas por hora y se cubren del mismo modo que las de la primera fase, entre María Berdiales y Venezuela, con perfiles metálicos y vidrio. En total, son 150 metros de actuación. También se prolonga el “jardín botánico” de la parte inicial, que es tanto interior como exterior. El pavimento es descontaminante en todas las aceras tanto en el interior de las rampas como en el exterior. La inversión de la segunda fase ascendió a 4,2 millones de euros, de los que 3,1 millones los financia el Gobierno a través de fondos europeos Next Generation EU.

El alcalde, Abel Caballero, acudió a la cita acompañado por los tenientes de alcalde Carmela Silva -también presidenta de la Diputación-, María José Caride, Elena Espinosa y Javier Pardo. También estuvo el delegado de la Zona Franca, David Regades. "Es bueno recordar la historia, las peripecias que hubo para construir estas rampas. Iniciamos hace unos 5 años, la idea era generar estas rampas de casi 500 metros para unir Urzáiz con la Praza de España, pero la Xunta de Galicia se opuso y dio instrucción de paralización total", lamentó el regidor, que recordó que la intención municipal era "hacer toda la obra junta", no en dos partes.

"Nuestros técnicos le rebatieron que no tenían competencias para decir tal cuestión, por lo que arrancamos la obra en una parte en la que entendíamos que la Xunta no tenía ninguna capacidad para poner ninguna objeción, que fue la fase 1, el resto lo llevamos a un contencioso y los juzgados nos dieron la razón, por eso inauguramos ahora la fase 2. Queríamos hacerlo hecho todo junto, pero la intemperancia de la Xunta con esta ciudad no nos dejó; si de ellos dependiera, no habría rampas en la Gran Vía. Las intentaron paralizar con todas sus fuerzas; hoy, están acabadas. Esto es una forma de movilidad", apuntó el alcalde antes de destacar que alcaldes de España que visitaron la urbe se llevaron para sus localidades la idea y, ahora, "están haciendo algo parecido".