Primaria de Santiago dispone del triple de fisioterapeutas por usuario que la de Vigo

Una de las cuestiones que los jefes de servicio de los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo reclaman al Servizo Galego de Saúde (Sergas) es un aumento de las unidades de fisioterapia. Los trastornos musculoesqueléticos suponen una parte importante de la demanda que cruza la puerta de las consultas de Medicina de Familia. Comparan los recursos existentes con los que disponen en Santiago: el triple. La Administración tiene entre sus planes aumentar la plantilla en Atención Primaria este año con entre 5 y 6 nuevos profesionales, pero sigue muy lejos de la cobertura en el área compostelana.

Once de los jefes de servicio de los 26 centros de salud del área viguesa se reunieron a finales febrero para concretar las demandas que quieren plantear a la Gerencia en su próxima reunión, cuya cita aún no ha sido fijada. En esta puesta en común juzgaron de “insuficientes” las unidades de fisioterapia disponibles.

En el área hay once, dotadas de 32 profesionales en total. Las urbanas son tres: Lavadores, Nicolás Peña y Navia, con un total de 11 fisioterapeutas y otros dos que les dan apoyo desde el centro de salud integral Taboada Leal. Tienen una ratio de alrededor de un especialista por 24.000 habitantes. En el resto del área hay otras ocho unidades –A Cañiza, A Guarda, Cangas, Moaña, Ponteareas, Redondela, Tui y Val Miñor– con otros 19. Su ratio es más baja –de en torno a uno por cada 13.000 cartillas–, pero asumen no solo lo que llega desde Atención Primaria, sino también de los hospitales, para que los ciudadanos no tengan que desplazarse tanto. En total, son 32 fisioterapeutas, para un área que ronda los 600.000 usuarios. Lo que arroja una media de uno por cada 18.700 habitantes.

Ya solo en cifras totales, el área sanitaria de Santiago de Compostela –incluidos Lalín, A Estrada y Barbanza–, cuenta con una dotación mayor que la de Vigo. Son dos más. Un total de 34: 4 en Lalín, 3 en A Estrada y 8 en Barbanza y 19 en Santiago. Atienden a un área de algo más de 200.000 personas, lo que arroja una ratio de un profesional por cada 6.000 habitantes.

¿A quién atienden?

Profesionales de los centros de salud del área viguesa explican que la demanda para fisioterapia es tan alta que solo es posible atender las que causan incapacidad temporal en trabajadores, las que suponen grandes limitaciones para quienes la padecen, las que afectan a embarazadas –porque no pueden tomar muchas medicaciones– y los problemas respiratorios y de crecimiento en niños. Sí que se envía a todo el mundo a una primera consulta de valoración, pero después hay que priorizar en función del riesgo y, de no estar en estos colectivos citados, la demora es tan larga que no es operativo.

En Primaria tienen clara la necesidad de aumentar el número de estos profesionales para dar respuesta a la población. Sin embargo, algunos destacan que la respuesta no es fácil en todos sitios por la falta de espacio en los centros de salud. Además, estas unidades requieren más metros que una simple consulta, ya que deben disponer de un gimnasio. De hecho, los dos refuerzos que recibieron las unidades urbanas de Vigo se instalaron en el centro de Taboada Leal por este motivo.

Un equipo de cinco profesionales trabajará la prevención con actividades comunitarias

Las mariscadoras suelen sufrir lesiones de hombro, de muñeca y lumbares. Fisioterapia del Área Sanitaria de Vigo, en vez de esperar a que lleguen con ellas, quiere evitarlas ofreciéndoles pautas. Del mismo modo, entiende que es mejor hacer actividades de promoción de la salud con hipertensos y no aguardar a que tengan un ictus para tratarlos. Su supervisor, Tirso Docampo, explica que esperan este año la incorporación de entre cinco y seis profesionales para poder crear un grupo destinado a prevención a través de actividades comunitarias.

Esta iniciativa se hace dentro del plan de acción del marco estratégico del Ministerio de Sanidad para impulsar la Atención Primaria. “En vez de dedicarse a los urgente, centrarse en lo importante”, resume Docampo y explica que “los que más se van a ver beneficiados” por esta iniciativa son también “los que más recursos consumen”. Se trata de pacientes con enfermedades metabólicas, fragilidad, problemas de salud mental o dolor crónico. La idea es que se creen actividades en función de las necesidades de cada zona en particular, incluyendo grupos profesionales específicos.

El proyecto plantea el mapeo de recursos de la comunidad –como pabellones o grandes salas– para desarrollar estas actividades y que, una vez que cojan ritmo, incluso puedan continuar sin la presencia del sanitario.