“Si una niña no ve posible ser compositora, no sueña con ello”

Bajo la batuta de Marc-Leroy Calatayud, la cantante madrileña Natalia Labourdette se sube hoy al escenario del Teatro Afundación [20.00 horas] junto a la Real Filharmonía de Galicia para ofrecer el espectáculo A noite e o amor. La madrileña fue la ganadora del IV Concurso de Canto “Compostela Lírica” y esto es parte del premio.

–Cantará las “Siete primeras canciones” de Alan Berg. ¿Qué significan para usted?

–Hace seis años, gané otro concurso y me dieron la oportunidad de programarlas con la orquesta de RTVE. Pensé: “Esto casi no se hace y, si se hace, como es romántico y en alemán, llamarán a una alemana”. A lo largo de mi carrera las he metido en recitales, en conciertos con piano y también en mi primer CD. Al ganar el premio de Compostela y hablando de lo que quería cantar con la Real Filharmonía, me propusieron esto. Supongo que para una orquesta supone un especial interés algo que no se suele hacer. Así, en cinco años, una obra que no se programa tanto, la voy a cantar dos veces con orquesta. Es bastante curioso

–¿Cómo las describiría?

–Son siete canciones que no son facilísimas de escuchar, pero a nivel poético es un ciclo muy bien enmarcado. Las siete transcurren por la noche y la primera y la última son descriptivas del paisaje y el ambiente. Muy sensorial. La segunda es totalmente melancólica, como los juncos que se mecen con el aire, y recuerda al que recita el poema con lo que sentía por su por su amada. La tercera, es la ruiseñor, en femenino. Habla de una doncella que ha dejado de serlo y que se ha pasado toda la noche cantando. Cuando te metes descubres todos esos matices. La textura orquestal se va abriendo. Empieza más concentrado y va poco a poco floreciendo.

–Y la cita se completa con el estreno absoluto de tres cancione de Augusta Holmès orquestadas por la gallega Carme Rodríguez.

–Holmès fue una compositora franco-irlandesa y los poemas y la música son suyos. Lamentablemente, a lo largo de la historia no hay tantas compositoras, porque tampoco se nos han dado el espacio.

–No es muy fácil encontrar programas con compositoras femeninas, ¿no?

–No, pero también porque el volumen de compositoras a lo largo de la historia no es el mismo que el de compositores. No las ha habido porque no había referentes. Creo que es importante ir dando cabida a compositoras antiguas y actuales para que las nuevas generaciones vean que las hay. Si una niña no ve que es posible ser compositora nos va a soñar con serlo.

–En esta línea, tiene un proyecto de recuperación musical de una compositora de origen español, Pauline Viardot.

–Efectivamente. El disco ya está grabado y sale en mayo. Es la obra española de Viardot. Son dúos y canciones individuales que compuso para sus hijas, con la mezzosoprano portuguesa Helena Ressurreição y el pianista Francisco Soriano.

–¿Quién es Pauline Viardot y por qué se interesaron en ella?

–Me parece bastante loable el hecho de que haya compositoras de aquella época que aún hoy perduren, como Holmès, de una época en la que no se valoraba tanto a la figura femenina en ese contexto. Viardot, además de ser la hija de Manuel García y hermana de María Malibrán, era una cantante, pianista y compositora, viajaba a todos los sitios donde quería y todos los hombres de la época, compositores, escritores y poetas, la crème de la crème, la respetaba y la valoraba como una igual, no como una mujer que hace cosas. Aparte de ser un coco, su género no parece importar. Se lo ganó.

–¿Qué supuso ganar el “Compostela Lírica” de la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago 2021?

–Siempre está muy bien que te reconozcan el trabajo. Te da un impulso, es una motivación. Este tipo de concursos son los que a mí me interesan porque te dan la posibilidad de desarrollarte como artista en el escenario. Fui a un festival en Francia, ahora estoy aquí.... Te da visibilidad y supone un desarrollo enorme.

–¿Prefiere cantar con orquesta o en recital?

–A mí me gusta mucho cantar y luego ya se verá con qué. la frase “en la variedad está el gusto”, me vale para todo. Supone retos diferentes y a mí me encanta salir de mi zona de confort todo el rato, es lo que me motiva. Me gusta que se me considere una artista polifacética y versátil porque eso es lo que lo que me llena y me enriquece.