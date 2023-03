El diputado del PP Diego Gago exigió ayer al Gobierno durante la sesión de control en el Congreso que se pronuncie y “no indulte a un funcionario corrupto, militante histórico del PSdG, por el escándalo del caso cuñada”. El portavoz popular preguntó a la ministra de Justicia por qué, once meses después, no se ha manifestado con respecto a la petición de indulto y solicitó que no se conceda.