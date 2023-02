El pacto Iberia-Air Europa arrastra al aeropuerto de Vigo al monopolio

El acuerdo de compra de Air Europa por parte de Iberia (500 millones de euros) vuelve a sembrar dudas sobre el futuro del aeropuerto de Vigo, en vilo desde 2019, cuando se comenzó a fraguar esta venta. La operación, que todavía debe contar con el visto bueno de las autoridades europeas de Competencia para hacerse firme, tiene consecuencias directas sobre Peinador. Y, a priori, poco halagüeñas. Pero también sobre Galicia, cuyo cielo quedaría en buena parte en manos de International Airlines Group (IAG).

Air Europa e Iberia movieron el año pasado el 60% del pasaje de Peinador en la ruta pulmón del aeropuerto: Madrid. Justo antes de la pandemia la dependencia era incluso mayor y superó el 70%. Entre ambas fletan hasta nueve aviones diarios por sentido cada día. La primera consecuencia de que Air Europa pase a manos de Iberia salta a la vista: monopolio. Si se suman los viajeros del resto de aerolíneas de IAG que operan en Vigo (Vueling y Air Nostrum), el porcentaje de dominio se elevaría ya por encima del 80%.

Paradójicamente, Air Europa aterrizó en Peinador en el año 2006 para combatir la situación que ahora se podría volver a dar: romper el monopolio de Iberia en la ruta Vigo-Madrid. La compañía del grupo Globalia llegó entonces a un acuerdo con la Diputación de Pontevedra para entrar a operar en Peinador y contribuir a mejorar la oferta de Iberia y, principalmente, conseguir reducir los precios de los billetes para volar desde y hacia la capital.

Desde entonces ambas aerolíneas echan día a día un pulso en este enlace. De hecho, Air Europa realizó este año un movimiento sin precedentes con una oferta histórica de 520.000 asientos entre Vigo y Madrid. Todo a punta que ante una falta de competencia el precio de los billetes se incrementaría.

Precio de los billetes

Si Air Europa pasa a formar parte del holding anglo-español IAG (Britis Airways-Iberia LAE) todo apunta a que no habrá competencia entre ambas compañías, se mantenga o no la marca Air Europa.

La operación es de tal magnitud que todo hace pensar que IAG tendrá que reorganizar sus vuelos y operaciones en España. Y más en aeropuertos como el de Vigo, donde Iberia y Air Europa no solo son líderes, sino las principales competidoras. Probablemente, de seguir volando las dos, no entrarán a competir en precios. Pero también podría darse el caso de una reorganización de flota y que alguna de ellas abandonara el aeropuerto de Vigo, lo que, de no entrar otra aerolínea, el monopolio seguiría vigente en la conexión Vigo-Madrid.

¿Acuerdo con Volotea?

Durante el largo proceso de compra, en 2020, Iberia llegó a anunciar que había alcanzando un acuerdo con la aerolínea Volotea para cederle algunas de sus rutas con el objetivo de reducir su posición dominante y poder obtener la aprobación de la autoridades de Competencia de la Comisión Europea. En cualquier caso, el fondo de este acuerdo, y particularmente si supondría la llegada de Volotea a la ruta entre Vigo y Madrid, es todavía una incógnita.

De acuerdo con aquel pacto firmado (Memorandum of Understanding), Iberia traspasaría a Volotea, una vez que se lleve a cabo la adquisición, algunas de sus operaciones en Madrid, Galicia, Canarias, País Vasco, Baleares y Asturias.

Pérdida de SkyTeam

Pero la compra de Air Europa por parte de Iberia tendría otra consecuencia nada positiva para el aeropuerto de Vigo. Peinador se quedaría sin las conexiones en Barajas de una de las principales alianzas aeronáuticas del mundo: SkyTeam.

Se trata de una de las alianzas aéreas más importantes del mundo y a la que pertenece Air Europa. En ella también están integradas compañías como Air France-KLM, Alitalia o Delta Airlines. De hecho, es la que más destinos sirve actualmente.

Iberia está integrada en OneWorld, de la que también forman parte otras firmas como British Airways o American Airlines. De esta forma, lo más probable es que Air Europa pase a formar parte de esta última, con lo que Vigo perdería la posibilidad de enlazar de forma directa con las compañías de la alianza Sky Team.