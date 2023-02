Aparatoso accidente en el centro de Vigo que se salda, milagrosamente, sin heridos. Un joven circulaba poco después de las 8:00h de este domingo por Urzaiz a velocidad excesiva hasta que al llegar a la altura de la plaza de Fernando el Católico realiza un giro, perdiendo el control del vehículo y estampándose contra un semáforo. Con el impacto, no solo se llevó por delante la señal lumínica, sino que chocó también contra uno de los pilares del parking público de la zona. Afortunadamente, como apunta la Policía Local de Vigo, en el momento del suceso no había peatones en la zona y no se registraron heridos.

Los agentes realizaron las pertinentes pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado positivo de 1,04, lo que significa que el conductor cuadriplicaba el límite permitido, una tasa de carácter penal. Por ello, se instruyeron por parte de la Policía Local diligencias para su entrega al juzgado al ser los hechos constitutivos de delito contra la seguridad vial.