"Es palpable la falta de personal e incide más en la atención directa al público". Así resume el Comité de Empresa del Concello de Vigo la situación actual de los servicios municipales. Es por ello que este jueves han reclamado al alcalde un "cambio de actitud" que permita retomar el diálogo para reponer el personal.

La rueda conjunta de los siete sindicatos presentes en el órgano sirve como inicio de unas movilizaciones que continuarán el próximo miércoles con una asamblea en la que se decidirán las acciones para resolver esta situación. "Este comité lleva 8 años y todo lo que nos han dicho es que vayamos a los juzgados" señalaban.

El citado comité representa a los más de 1.200 trabajadores con plaza fija que hay repartidos por todos los departamentos: Política Social, Policía, Bomberos, Deportes (antiguo IMD) o recaudación. Según cuentan, desde el gobierno municipal son plenamente conscientes de esta situación y "el reconocimiento no es discutible ya que se quejan incluso los responsables de las concejalías".

Sin embargo, en los últimos años no se ha superado la tasa de reposición y aún hay varias convocatorias de empleo previas a la pandemia pendientes. Esto ha llevado a que las bajas de maternidad, las libranzas o las excedencias sindicales no se hayan llegado a cubrir. "Lo más fácil es suspender las vacaciones y permisos del conjunto del personal" para que no se tengan que cancelar servicios públicos.

En la rueda de prensa en el consistorio estuvieron presentes CUT, UGT, SICD, CSIF, CIG, CCOO y SPPME. Recordaron que actualmente existen unas 300 plazas vacantes entre todos los departamentos, poniendo como ejemplo el centenar de agentes de Policía Local que se han perdido en las últimas décadas.

Para solventar esta falta de contrataciones, incluso como interinos, han recordado que anualmente hay 11 millones de euros del capítulo 1 de los presupuestos -dedicado al personal municipal- que no se ejecutan y se utilizan como remanentes. Desde la etapa de Corina Porro como alcaldesa existía un acuerdo tácito en el que dichos fondos del capítulo 1 solamente se podían utilizar con ese mismo fin.

Como símbolo de este deterioro y "desmantelamiento" de los servicios públicos, el Comité de Empresa ha señalado el estado del edificio de Praza do Rei. "Es un síntoma de todo lo que pasa con el personal: comprar calderos para subsanar goteras" señalaban en medio de los innumerables desperfectos de la casa consistorial viguesa.

El presidente del Comité, Pergentino Martínez, y el vicepresidente del mismo, Enrique Alonso, anunciaron que dentro de las futuras movilizaciones volverán a asistir a los plenos municipales. Todo ello para lograr reunirse con el alcalde "o el concejal en el que delegue" y poner fin a una situación que afecta también a los ciudadanos.