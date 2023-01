El BNG exige al Concello que actúe y aclare las causas de los vertidos de aguas fecales sin depurar a la ría de Vigo. La formación solicitó información al alcalde sobre las actuaciones realizadas después de las denuncias de la Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo, que apuntan a vertidos en diferentes puntos de la ciudad desde la red municipal de saneamiento, con especial incidencia en Bouzas.

“É unha situación reiterada que supón un clarísimo incumprimento da normativa ambiental e tamén das obrigas do Concello de Vigo e de Aqualia na xestión do saneamento da nosa cidade”, apuntó el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas.

É lamentabel que a alcaldía este impasibel ante estes feitos denunciados hai unhas semanas, cabe sinalar que é o máximo responsabel.

Centos de litros de augas fecais sen tratar levan saindo polo paseo de Bouzas cara a Ría de Vigo. pic.twitter.com/q2QgiTtgFx — Rubens Rocha (@IlCanallaRubens) 10 de enero de 2023

El también candidato nacionalista a la Alcaldía demandó que las concejalías de Medio Ambiente y Fomento, como principales responsables, informen detalladamente de las medidas tomadas por estos vertidos “ilegais e intolerábeis” detectadas el 3 de enero en el relleno de Bouzas y en las perpendiculares de las calles Colón y Coruña y Alcabre.

“Desde o BNG cremos que non ten xustificación que o desleixo do goberno de Abel Caballero siga literalmente a enmerdar a nosa ría, xa abonda de tratar o noso litoral como un vertedoiro”, recriminó Igrexas, quien recordó que el vertido de aguas no depuradas ya motivó en su momento la apertura de un expediente sancionador por parte de las autoridades europeas cuyo mandato, denunció, se está también incumpliendo.